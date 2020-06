Erstmals sind Besucherführungen auf die Spitze des Linzer Mariendoms möglich

"Es ist der höchste Punkt von Linz, höher wird es nicht mehr", sagt Dombaumeister Wolfgang Schaffer. Wo bis vor kurzem nur halsbrecherische Holzleitern vom Eremitenstüberl im Inneren des Linzer Domturms zum achteckigen Steinbalkon in 112 Meter Höhe führten, können ab 3. Juli erstmals geführte Besuchergruppen die höchstgelegene Aussichtsmöglichkeit auf einer Kirche in Österreich sicher und bequem erklimmen.

Möglich macht das eine 45 Tonnen schwere Wartungsstiege aus Stahl im Inneren des Linzer Domturms, die im Zuge der Sanierung des Turmhelms eingebaut wurde und alle Sicherheitsvorschriften für Besucherführungen erfüllt. "Es war höchste Zeit, die alten Wartungsleitern aus dem Jahr 1902 abzubauen. Einige Hauptbalken waren schon halb verfault", sagt Dombaumeister Schaffer.

Voraussetzungen für die "Höhenführung" knapp unter die Spitze des Linzer Mariendoms sind Schwindelfreiheit und eine gute Kondition, sind doch beim Aufstieg insgesamt 633 Stufen über neue Wendeltreppen sowie 118 Jahre alte Stiegenkonstruktionen zu bewältigen. Belohnt werden die maximal achtköpfigen Kleingruppen für ihre Mühe mit einem spektakulären 360-Grad-Rundumblick über Linz und sein Umland, vom Mostviertler Ötscher bis hin zum Traunstein im Salzkammergut. Mit der dritthöchsten Aussichtsmöglichkeit auf einem Bauwerk in Österreich besitzt Linz nun eine neue Sehenswürdigkeit. Nur eine Lounge am Wiener Wolkenkratzer DC Tower (207 Meter) und das Restaurant am Wiener Donauturm (170 Meter) bieten noch höher gelegene Fernblicke als der Steinbalkon des Linzer Mariendoms (112 Meter). Die höchste Aussichtsplattform des Wiener Stephansdoms liegt auf 67 Meter Höhe.

Video: Im Zuge der Sanierungsarbeiten am Mariendom wurde der Aufstieg zum Turm so weit erneuert, dass es einen Aussichtspunkt geben wird. Dieser ist nach 633 Stufen erreichbar.

Schaffer mit der 45 Tonnen schweren Stahlkonstruktion, die insgesamt 47 Meter hoch ist. Bild: Volker Weihbold

Dankeschön an Turmpaten

Bis Jahresende sind die neuen Höhenführungen ausschließlich Turmpaten vorbehalten, die die Sanierung der größten Kirche Österreichs mit einer Patenschaft ab 200 Euro unterstützen. Ab nächstem Jahr steht dann die neue Attraktion allen Interessierten offen.

Turmpaten können sich per E-Mail an promariendom@dioezese-linz.at für eine Höhenführung auf dem Mariendom anmelden.

Turmpatenschaft

Wer die Sanierung des Linzer Mariendoms unterstützen möchte, kann auf www.turmpate.at eine Turmpatenschaft abschließen. Gewählt werden kann zwischen verschiedenen Steinkategorien – von der einfachen Steinfuge um 50 Euro über kompakte Steinreihen bis hin zu detailreichen Zierelementen wie Kreuzblumen, Brüstungselementen oder Ziergiebeln. Weitere Infos auf www.turmpate.at

Knapp unterhalb des 135 Meter hohen Turmkreuzes werden für Turmpaten ab 3. Juli Höhenführungen angeboten. Bild: Pro Mariendom

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at