Erstmals regiert eine Frau in der Kaiserstadt Bad Ischl

Das Abstimmungsergebnis hatte sich seit Wochen abgezeichnet, doch die Nervosität war Ines Schiller (SPÖ) bis zuletzt anzumerken. Gestern Abend kürte der Bad Ischler Gemeinderat in einer geheimen Abstimmung ein neues Stadtoberhaupt und machte die 41-jährige Volksschullehrerin zur ersten Bürgermeisterin der Salzkammergut-Metropole. Möglich machte Schillers Wahl ein Schulterschluss zwischen der SPÖ und den Grünen, die gemeinsam über die absolute Mehrheit verfügen. ÖVP-Kandidat Johannes Kogler erhielt nur die acht Stimmen seiner eigenen Fraktion.

Video: OÖN-Redakteur Edmund Brandner berichtete direkt von der Abstimmung.

Kritik von ÖVP und FPÖ

Die Abstimmung war notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister Hannes Heide im Mai ins EU-Parlament gewählt wurde und mit Jahresende zurücktrat. Dass mit Ines Schiller ausgerechnet Heides Lebenspartnerin seinen Schreibtisch im Rathaus übernimmt, löste bei ÖVP und FPÖ kritische Kommentare aus. Von "Thronfolge" und "Hofübergabe" war in den vergangenen Wochen in der Kaiserstadt oft die Rede. "Hannes Heide erhielt bei der letzten Bürgermeisterwahl mehr als 70 Prozent", sagt FPÖ-Vizebürgermeister Anton Fuchs. "Ich glaube nicht, dass er dieses Ergebnis zustande gebracht hätte, wenn die Bevölkerung gewusst hätte, dass er für einen Job in Brüssel hier alles liegen lässt und seine Frau sein Bürgermeisteramt übernimmt."

In ihrer Bewerbungsrede vor den Gemeinderäten bemühte sich Schiller, ihr eigenes Profil hervorzuheben. "Ich habe nicht die Absicht, in die Fußstapfen von Hannes Heide zu treten", sagte sie. "Ich werde meine eigenen Spuren hinterlassen."

Schiller, die bisher Sozialstadträtin war, kündigte Investitionen in Kindergärten und Schulen sowie eine Wohnbaupolitik für junge Familien und ältere Menschen an. Einen großen Raum ihrer Arbeit wird in den kommenden Jahren ohne Zweifel aber die Vorbereitung auf das Jahr 2024 einnehmen, wenn das Salzkammergut die Kulturhauptstadt Europas und Bad Ischl die Bannerstadt ist. Eingefädelt hat das vor allem Hannes Heide.

Pflegen will Ines Schiller auch die Beziehungen zu den drei Partnerstädten Bad Ischls. Opatija (Kroatien), Gödöllö (Ungarn) und Korfu (Griechenland) sind allesamt wegen der kaiserlichen Tradition historisch mit Bad Ischl verbunden. Wenn auch nicht wegen des Kaisers selbst. Gödöllö und Korfu waren beliebte Aufenthaltsorte von Sisi.

Eine Analogie zwischen Sisi und Ines Schiller herbei zu schreiben, wäre jetzt verführerisch. Doch letztere ist Sozialdemokratin durch und durch – und würde sich jeden Vergleich mit der Monarchin verbitten.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at