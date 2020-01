Erstmals Gerichtssaal-Luft schnuppern

Die 32-jährige Agnes Angst geht abends durch den Park. Sie ist unruhig, meint einen Angreifer hinter sich. Als sie ein Geräusch hinter sich hört, dreht sie sich blitzschnell um und schlägt ihren vermeintlichen Verfolger mit ihrer Handtasche nieder. Ist das als Körperverletzung strafbar oder doch Notwehr? Diese Frage stellte Stefan Schumann, Assistenzprofessor für Strafrecht an der JKU, anhand eines fiktiven Falls seinen Studierenden. Der Weg zur Antwort war ein ungewöhnlicher: Die Studenten spielten die Verhandlung im Gerichtssaal des Landesgerichts Linz nach.

"Die Studierenden sollen den Ablauf eines Strafverfahrens von Anfang an hautnah miterleben und aktiv mitgestalten", sagt der Assistenzprofessor für Strafrecht.

Gelungene Premiere

Stefan Schumann wandelte mit dem Institut für Strafrecht neben ausgetretenen Pfaden. Gerichtssimulationen sind noch selten. Im Rahmen der Lehrveranstaltung "Rechtsambulanz, Aktenanalyse und Urteilserörterung" schloss er sich mit Andrea Haidvogl, Richterin am Landesgericht Linz, und Hans-Jörg Rauch, Staatsanwalt am Landesgericht Steyr, zusammen.

Im ersten Teil der Lehrveranstaltung widmeten sich die Studenten unter den fachkundigen Augen der Experten einem Realfall und betrachteten ihn aus den drei juridischen Blickwinkeln von Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. "Wie treten diese drei Figuren im Gerichtssaal auf und wie drücken sie sich aus? Auf diese Fragen sollten die Juristinnen und Juristen in spe eine Antwort finden", sagt Schumann.

Im Laufe der Lehrveranstaltung lud der Professor auch die Schauspielerin Manuela Wieninger in den Kurs ein. In einem eigenen Workshop feilte sie gemeinsam mit den Studenten an deren Ausdrucksweise und Rhetorik.

Vorweihnachtliche Verhandlung

Kurz vor Weihnachten wagte Schumann mit seinen Studierenden den nächsten Schritt Richtung Praxis: vom Lehrsaal der Uni in den Gerichtssaal am Landesgericht Linz.

Im Schwurgerichtssaal verliehen die Studierenden ihrem fachlichen Know-how und ihren im Workshop erworbenen Kompetenzen Ausdruck und schlüpften in die Rollen von Richter, Anwalt und Verteidiger. Der vermeintliche Angreifer wurde von einem Mitarbeiter des Instituts für Strafrecht gemimt. Das Urteil des jungen Gerichts? Antrag auf baldige Wiederholung der Exkursion und Freispruch für Agnes Angst. (mis)

