Erstes Rehazentrum für Kinder und Jugendliche in Oberösterreich

Wie kann es gelingen, Kindern und Jugendlichen mit angeborenen Krankheiten oder körperlichen Handicaps den Alltag durch gezielte Therapie zu erleichtern? Als beste Möglichkeit sehen Mediziner Reha-Aufenthalte an, die speziell an die Bedürfnisse der jungen Menschen angepasst sind.

Doch dieses Angebot fehlte in Österreich bisher gänzlich. Jungen Menschen standen lediglich einige wenige Betten in heimischen Rehazentren, die für Erwachsene konzipiert wurden, zur Verfügung. Als Alternative konnten Eltern betroffener Kinder in deutschen Rehakliniken für Minderjährige um einen Platz ansuchen. "Die dritte Möglichkeit sind ambulante Therapien, doch diese sind für Familien oft sehr schwer über längere Zeiträume organisierbar", sagt die Linzer Kinderkardiologin Evelyn Lechner.

Eigene Reha für junge Patienten

Am 10. September dieses Jahres wird das Manko eines speziellen Rehazentrums für Kinder und Jugendliche mit der Einrichtung "kokon" in der Mühlviertler Gemeinde Rohrbach-Berg behoben. Junge Menschen von null bis 18 Jahren mit angeborenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, angeborenen Fehlbildungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie Kinder mit psychischen Beeinträchtigungen können künftig im "kokon" behandelt werden. "Es geht uns in erster Linie darum, Mädchen und Buben mit chronischen Erkrankungen dabei zu unterstützen, ihr Leben mit Einschränkungen oder besonderen Bedürfnissen anzunehmen und besser mit ihrer Krankheit umzugehen", erläutert Lechner, die das Rehazentrum leiten wird. Wichtig ist der Ärztin aber nicht nur, Kindern und Jugendlichen Hilfe anzubieten, sondern auch deren Familien Werkzeuge in die Hand zu geben, um den oft schwierigen Alltag mit einem chronisch kranken Kind besser meistern zu können. "Daher ist in den Zimmern für unsere Patienten bis zwölf Jahre immer auch ein Bett für eine Begleitperson reserviert", sagt Lechner.

Im "kokon" erwartet Kinder und Jugendliche kein spitalsartiges Ambiente, sondern ein gemütlich eingerichtetes Haus, in dem es keine weißen Arztkittel und keinen starren Krankenhaus-Alltag gibt. "Im Gegenteil, wir bieten den Kindern und Jugendlichen eine Wohlfühl-Umgebung mit abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten, damit sie voll motiviert an der Verbesserung ihrer gesundheitlichen Handicaps arbeiten können", betont Lechner.

Für jeden jungen Patienten werde ein spezielles Therapieprogramm erarbeitet. "Wir suchen nach den Potenzialen des jeweiligen Kindes und zeigen ihm, was möglich ist, um sein Leben zu erleichtern", sagt die Ärztin.

Artikel von Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit u.griessl@nachrichten.at