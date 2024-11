Erstes Raserauto versteigert: 24 Bieter trieben den Preis auf 2000 Euro

Die Beschreibung des grauen VW Passats Variant auf der Online-Seite des Auktionhauses Dorotheum klang nicht besonders vielversprechend: Der Allgemeinzustand des Fünftürers, Baujahr 1984, wurde mit "stark gebraucht, beschädigt" angegeben, dieser verfüge unter anderem über "Streifschäden". Zudem würden dem "gründlich überholungs- bzw. reparaturbedürftigen" Wagen auch Teile fehlen, hieß es weiter. Nachsatz: "Ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit". Dennoch boten insgesamt 24 Interessenten knapp zwei Wochen lang mit. Am Mittwoch um 13 Uhr wurde die Auktion schließlich geschlossen: Das erste zur Zwangsversteigerung angebotene "Raserauto" Oberösterreichs kam um 2000 Euro unter den Hammer.

Die Auktion findet man online. Bild: Screenshot

Ausgerufen wurde das Fahrzeug Anfang November mit einem Startpreis in der Höhe von 400 Euro. Der letzte Bieter, der nun den Zuschlag bekam, legte 100 Euro auf das vorherige Gebot drauf.

Warum es zur Versteigerung kam

Ursprünglich gehörte der Wagen einem 17-jährigen Salzburger. Weil er damit aber heuer im August mit knapp 200 km/h über die Westautobahn raste, wo er von der Autobahnpolizei Haid geblitzt wurde, musste der Teenager nicht nur seinem Probeführerschein abgeben. Auch der VW Passat war zunächst vorläufig und schließlich endgültig beschlagnahmt worden. Begründet wurde dies von der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land als zuständige Verwaltungsbehörde mit der bestehenden Wiederholungsgefahr. Nur durch eine dauerhafte Fahrzeugabnahme könne der Raser "von weiteren Taten dieser Art abgehalten werden", hatte damals Bezirkshauptmann Manfred Hageneder die Entscheidung begründet. Ist ein Raser hingegen mit einem Fahrzeug unterwegs, dessen Besitzer er nicht ist, erhalten die Lenker stattdessen ein Fahrverbot für das jeweilige Auto.

Hintergrund für diese Entscheidung ist die 34. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO): Laut dieser kann seit 1. März bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 80 km/h im Ortsgebiet und 90 km/h außerorts das Auto beschlagnahmt und in weiterer Folge eben auch versteigert werden. Wurde dem Lenker jedoch innerhalb der vergangen vier Jahre der Führerschein aufgrund Schnellfahrens oder besonders gefährlichen und rücksichtslosen Verhaltens schon einmal entzogen, reicht eine Geschwindigkeitsübertretung von 60 beziehungsweise 70 km/h. Das Auto des jungen Lenkers ist in Oberösterreich das erste, bei dem die neuen Maßnahmen bis zum letzten Schritt gegriffen haben.

Wer den Versteigerungserlös erhält

Doch was passiert mit dem Versteigerungserlös? 30 Prozent des Erlöses bekommt das Land Oberösterreich, da es die Verwaltungskosten beziehungsweise den Aufwand der Strafbehörde – in diesem Fall der BH Linz-Land – trägt. Die übrigen 70 Prozent gehen an den Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds. Dort fließt das Geld in Projekte zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr.

