Erster Schritt in den Pflegeberuf: Ab heuer Kurse für 65 Migranten

Jedes zehnte Pflegebett steht in Oberösterreich leer, weil Arbeitskräfte fehlen. "Viele Migranten möchten einen Pflegeberuf ergreifen, scheitern aber an den Deutschkenntnissen und am Wissen über die Branche", sagt Jasmine Chansri, Volkshilfe-Chefin in Oberösterreich. Um auch diesen Menschen eine Chance zu geben, hat die Volkshilfe das Projekt "migrants care" ins Leben gerufen. In einem viermonatigen Kurs werden die Teilnehmer geschult – sowohl sprachlich als auch fachspezifisch. Der Kurs soll als Grundlage für die Pflegeausbildung dienen.

Seit 2021 wurde das Projekt in Oberösterreich erprobt, heuer wird es stark ausgebaut. Vier Kurse mit insgesamt 65 Plätzen sind landesweit geplant – in Linz, Braunau und eventuell auch in Steyr sowie Gmunden/Vöcklabruck. Bisher wurde jährlich ein Kurs in Linz angeboten. Die Bilanz fiel positiv aus: "Im Vorjahr konnten elf von 14 Teilnehmern erfolgreich in eine Pflegeausbildung vermittelt werden, insbesondere im Bereich der Altenbetreuung", teilte das Büro von Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) mit. Ziel sei es, die Kursbesucher langfristig am Arbeitsmarkt zu integrieren. Mit dem zusätzlichen Angebot will die Politik nun weitere Lücken in der Pflege schließen.

Finanzielle Unterstützung kommt auch vom Bund: "Wir unterstützen Projekte, die Migranten für Ausbildungen im Pflege- und Betreuungsbereich sowie in Deutschkursen vorbereiten", sagte Ministerin Susanne Raab (VP), die sich gestern ein Bild von einem "migrants care"-Kurs in Linz machte.

