Erster Riss durch Goldschakal in Salzburg

In Göriach im Lungau sind am 7. September zwei Lämmer von diesem kleineren Verwandten des Wolfs gerissen worden. Das habe eine DNA-Analyse ergeben, heißt es in einer Aussendung des Landes Salzburg. Es handelt sich um die ersten bestätigten Risse durch den Goldschakal in unserem Nachbarbundesland. Vor wenigen Wochen hatte ein Goldschakal in Sölden in Tirol ein Schaf gerissen. Die Population wächst derzeit vor allem im Osten Österreichs stark an.

In Salzburg ist er ganzjährig geschützt. Der letzte Abschuss geschah hier vor mehr als 20 Jahren im Gasteinertal. Gegen ihn helfen Herdenschutzmaßnahmen, wie sie vom Land Salzburg gefördert werden. In Oberösterreich wurden im Oktober 2018 bei Pucking zwei Exemplare erlegt. Bei uns genießt er nur teilweise Schonzeit.