Erster Omikron-Verdachtsfall in Oberösterreich

Vor Kurzem war die Person aus Südafrika heimgekehrt, heißt es aus dem Landeskrisenstab. Der Rückkehrer war bei einem PCR-Test positiv getestet worden. Da die Probe allerdings noch nicht sequenziert wurde, handelt es sich noch um einen Verdachtsfall. Weitere Informationen dazu folgen.

Verdachtsfall in Tirol bestätigt

Bereits bestätigt wurde am Montag jener Verdachtsfall in Tirol. Die Coronavirus-Variante Omikron ist offiziell in Österreich angekommen: "Im Gesundheitsministerium liegen jetzt sämtliche Ergebnisse vor, die es für eine Bestätigung braucht", hieß es aus dem Ressort. Bei einem Fall aus Tirol handelt es sich "mit Sicherheit" um die Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529.

Die Tiroler Behörden hatten den Verdachtsfall am Samstagabend bekanntgegeben. Von der Infektion betroffen sei eine Person, die nach einer Südafrika-Reise positiv auf Covid-19 getestet wurde und derzeit keine Symptome aufweise. Laut Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Corona-Einsatzstabes, wurden alle Kontaktpersonen umgehend abgesondert.

Das Land Tirol forderte alle Personen, die in den vergangenen 14 Tagen aus den Ländern Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini zurückgekehrt sind, auf, einen PCR-Test zu machen.

Verdachtsfall auch in Vorarlberg

Nach Tirol könnte es auch in Vorarlberg eine erste Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus geben. Die Landespressestelle gab auf Anfrage einen Verdachtsfall bekannt. Die betroffene Person sei von einer Reise aus dem südlichen Afrika zurückgekehrt. Ein durchgeführter Antigentest habe ein positives Ergebnis gebracht, das Ergebnis des PCR-Tests stehe noch aus, hieß es. Ist auch dieser positiv, muss die AGES in Wien eine Sequenzierung der Probe vornehmen.

Bregenz. Eine Infektion mit dem Coronavirus sei sehr wahrscheinlich, da die Person entsprechende Symptome aufweise, sagte Florian Themeßl-Huber, der Leiter der Landespressestelle. Ob es sich tatsächlich um die Omikron-Variante handelt, könne man aber erst nach der entsprechenden Analyse sagen.

Nach einem Aufruf der Landesregierung hätten sich zwischen zehn und 15 Reiserückkehrer aus dem südlichen Afrika gemeldet. Bei allen wurde ein Antigentest durchgeführt. Die Reiserückkehrer befinden sich ausnahmslos in zehntägiger Quarantäne.

"Keine künstliche Panikmache"

Beim Corona-Gipfel im Kanzleramt äußerte man sich am Montagvormittag nur zurückhaltend zur neuen Virusmutation. "Mutmaßungen helfen keinem weiter", man wisse aktuell sehr wenig dazu, sagte etwa Simulationsforscher Niki Popper. Klarheit erwartet er sich innerhalb der nächsten zwei Wochen. Auch WKO-Chef Harald Mahrer hält den jetzigen Zeitpunkt für eine Einschätzung zu früh - man wolle jedenfalls "keine künstliche Panikmache" und man solle jetzt nicht den "Teufel an die Wand malen".