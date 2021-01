Erste Personen in Oberösterreich vollständig geimpft

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning (Bezirk Steyr-Land) haben gestern Nachmittag die ersten Personen die zweite Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Die Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheims in Sierning waren am 27. Dezember des Vorjahres die Ersten gewesen, die die erste Impfdosis in Oberösterreich erhalten hatten.

Die Allerersten, die im Heim geimpft wurden, waren damals die 90-jährige Maria Schirl und Pflegedienstleiterin Sabine Wimmer. Als besondere Ehre, die erste Person in Oberösterreich gewesen zu sein, habe sie es nicht empfunden: "Irgendwer muss der Erste sein", meinte Schirl nach der ersten Impfung.

Die ersten 53 Oberösterreicher sind nun umfassend gegen das Covid-19-Virus geschützt. Die Zahl der Menschen in Oberösterreich, die bisher eine Impfdosis erhalten haben, lag gestern bei 19.532. Die Umsetzung des Impfplans "erfolgt zügig", versicherte das Land gestern in einer Aussendung. Man sei jedoch dabei von Impflieferungen durch den Bund abhängig.

Personen über 80 Jahre, die bisher keinen Termin für eine Schutzimpfung erhalten haben, haben die Möglichkeit, sich auf der Homepage ooe-impft.at zu registrieren. Sie werden dann, sobald genügend Impfstoff verfügbar ist, per Mail, Telefon oder SMS informiert, wann und in welcher Impfstelle sie immunisiert werden können.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Sierning Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.