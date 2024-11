Erste Konsequenzen nach schwerwiegenden Mobbingvorwürfen gegen Polizeispitze

Diese Anschuldigungen bergen viel Zündstoff: Wie berichtet soll eine Spitzenbeamtin am Landespolizeikommando von einem hochrangigen Polizeioffizier und zudem Vertrautem von Landespolizeidirektor Andreas Pilsl mit Textnachrichten und in persönlichen Gesprächen gemobbt worden sein. Wie die Salzburger Nachrichten zuerst berichtet haben, sollen diese schwerwiegenden Vorwürfe der gesamten Polizeiführung am Landespolizeikommando schon seit längerem bekannt sein.

Laut Medienberichten von heute werden dem hauptbeschuldigten Polizeioffizier auch sexuell herabwürdigende Nachrichten gegenüber einer Kollegin vorgeworfen. Der Mann soll momentan nicht im Dienst sein. Er soll mittlerweile in einer ersten Konsequenz nach Wels dienstzugeteilt worden sein. Die oberösterreichische Polizeispitze hüllt sich zu alldem in Schweigen, das Innenministerium gibt sich wortkarg. Eine Kommission untersucht die anonymen Vorwürfe. Bei dem fünfköpfigen Team soll es sich um Mitarbeiter mit dem Spezialgebiet Dienstrecht handeln. Dem Vernehmen nach soll schon ein größerer Personenkreis befragt worden sein. „Nach Ende dieser Befragungen gibt es einen Bericht“, sagt ein Sprecher des Innenministeriums (BMI). Von der Website der Landespolizeidirektion wurde ein Foto des Beschuldigten bereits entfernt.

