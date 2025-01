Erste Interessenten für Rottweiler nach Bissattacke im Mühlviertel

Wie es mit dem Rottweiler weitergeht, ist nach wie vor offen. Aktuell ist er in einem Tierheim unter Beobachtung. Der Hund hatte, wie berichtet, am 1. Jänner zwei junge Mühlviertlerinnen verletzt. Eine 7-Jährige, die vorbeigegangen war, als die 10-jährige Tochter des Hundebesitzers mit ihm hinter dem Haus Abrichte-Übungen durchführte, biss er in Schulter, Oberarm und Unterschenkel. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden.