Erste Defi-Notruf-Telefonzelle errichtet

Seit kurzem ist Bad Schallerbach Standort von der ersten Defi-Notruf-Telefonzelle in Österreich. Hinweise am Radständer und am Videoterminal in der Nähe sollen helfen, im Notfall rasch den Defibrillator zu finden. Damit können Passanten im Fall eines Herzinfarktes effizienter erste Hilfe leisten. Bürgermeister Gerhard Baumgartner zeigt sich stolz: "Ich freue mich, dass es mit dem Roten Kreuz und A1 gelungen ist, dieses Musterprojekt in Bad Schallerbach zu verwirklichen.“

Einfach zu bedienen

"Dank modernster Technik kann damit jeder Hilfe leisten, ohne etwas falsch zu machen“, sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Der eingebaute Computer gibt Sprachanweisungen für den korrekten Einsatz. Das Gerät erkennt selbständig, ob ein Schock abgegeben werden muss und gibt zusätzlich Anleitungen zur weiteren Ersten Hilfe. Statistiken belegen die Sinnhaftigkeit von Defibrillatoren: Wenn bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand keine Hilfe einsetzt, verschlechtert sich die Überlebensrate mit jeder Minute um bis zu zehn Prozent. „Das Einzige was Menschen im Notfall falsch machen können, ist nichts zu tun“, betont Aichinger. Unterlassene Hilfeleistung kann strafbar sein.