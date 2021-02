Was die Österreicher nach dem Lockdown als Erstes tun werden

Das hat eine aktuelle Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts market ergeben. Für mehr als 40 Prozent der Befragten steht demnach ein Gastro-Besuch auf der Wunschliste an erster Stelle. Bei knapp 20 Prozent wird die erste Investition hingegen einer Reise oder einem Urlaub gelten. Immerhin noch knapp zehn Prozent werden als erste Aktivität nach dem Lockdown einen Kulturbesuch anstreben.

Unterschiedlicher Meinung sind die Österreicher auch bei der Frage, wann hierzulande wieder so etwas wie völlige Normalität herrschen wird. Dem Ausblick von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass es mit Ende des heurigen Sommers so weit sein könnte, pflichten nur 27 Prozent der Befragten bei. Mehr als zwei Drittel glaubt somit nicht an ein baldiges Ende des Lockdowns.

Die Ergebnisse der Umfrage im Detail:

