Erste Akkuladung für das E-Bike nach dem Winter: Erhöhte Brandgefahr

Tausende Oberösterreicher kauften sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein E-Bike. Nachdem diese im Winter in Garagen, Kellern oder im Freien gelagert waren, werden sie jetzt wieder fahrtauglich gemacht. Dazu gehört auch, dass der Akku nach mehreren Monaten zum ersten Mal wieder aufgeladen wird.

In einer Pressekonferenz erinnerte die Brandverhütungsstelle gestern, dass bei diesem ersten Ladevorgang besondere Vorsicht geboten sei. "Niedrige Temperaturen und lange Abstände zwischen Ladungen können dazu führen, dass die Akkus beschädigt werden. Diese Schäden sind kaum zu erkennen", sagt Brandschutzexperte Günther Schwabegger.

Er rät dazu, beim ersten Ladevorgang in der Nähe des Geräts zu bleiben und es zu überwachen. Im Optimalfall sollte der Bereich, in dem geladen wird, mit einem Rauchmelder ausgestattet sein.

Akku-Brände nehmen zu

Generell kam es in den vergangenen Jahren laut den Zahlen der Brandverhütungsstelle immer häufiger zu Bränden durch Lithium-Ionen-Akkus. Waren es im Jahr 2010 noch zehn, so lag die Zahl im Vorjahr bereits bei dreißig, während es im selben Zeitraum in Oberösterreich konstant rund 1000 größere Brände pro Jahr gab. Die Gesamtschadenssumme der Akkubrände belief sich auf drei Millionen Euro.

Besonders häufig waren Akkus von Drittanbietern für Werkzeuge die Brandursache. Zehn der dreißig Brände im Vorjahr konnten auf sie zurückgeführt werden. Ursache ist in diesen Fällen meist, dass die Akkus nicht der Leistung der Geräte oder der Ladestationen entsprechen. "Die Kosten-Nutzen-Relation ist da eindeutig: Man sollte nur Originalprodukte oder vom Hersteller freigegebene und empfohlene Akkusysteme verwenden", sagt Schwabegger.

Darüber hinaus sei keine Tendenz bei jenen Geräten erkennbar, die besonders leicht Feuer fangen. "Es fängt beim Handy an, wobei allgemein eher leistungsstarke Geräte wie eben E-Bikes die Brandursache sind", sagt Schwabegger. Die Zunahme der Brände lasse sich damit erklären, dass schlichtweg mehr und leistungsstärkere Akkus verwendet werden. Natürlich sei das kein Grund, Akkugeräte zu vermeiden. "Wichtig ist die richtige Verwendung", sagt Schwabegger. Konkret heißt das: Akkus weder zu kalt noch zu warm lagern und bei sichtbaren Beschädigungen auf keinen Fall weiterverwenden, sondern ordnungsgemäß entsorgen. Auch wenn Akkus beim Laden heiß werden, sei Vorsicht geboten. "Beachtet man diese Regeln, steht einer sicheren Nutzung nichts mehr im Wege", sagt Schwabegger.