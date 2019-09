Erst heiß, dann kalt, dann noch ein Badetag

Ein Hoch auf die Zwetschken gab es gestern im Naturpark Attersee-Traunsee. Ein Sonnenhoch vom Atlantik bescherte Tausenden Teilnehmern beste Bedingungen für das Zwetschkenfest auf der Kreuzing-Alm in Weyregg.

Heute geht es zunächst noch in dieser "Tonart" weiter, sagt ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl. Doch im Lauf des Tages pirscht sich von Nordeuropa eine Kaltfront an, der Himmel trübt sich ein. Die Temperaturen erreichen noch einmal 26 Grad, Westwind frischt auf. Am Dienstag wird’s "grauslich", sagt Riedl. Vom Mühlviertel beginnend breitet sich die Kaltfront nach Süden aus, der Westwind legt weiter zu und bei höchstens 21 Grad kann es immer wieder regnen. Mittwoch und Donnerstag kühlt es weiter ab, es bleibt weitgehend trocken, ehe sich am Freitag ein traumhaftes Wochenende anbahnt. Am Sonntag könnte sich noch einmal ein Badetag ausgehen. (kri)

