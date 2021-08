Erst das Jaukerl, dann das Kickerl

Corona ins Abseits zu stellen, das war das Ziel einer Impfaktion am Freitag in Bad Leonfelden, Braunau, Micheldorf und Mondsee. Im Rahmen von vier Amateur-Fußballspielen wurde jeweils eine Impfstraße für Zuschauer, Funktionäre und Spieler aufgebaut. Das niederschwellige und kostenlose Angebot sollte vor allem junge Menschen zu einer Corona-Impfung motivieren.

Positive Bilanz

Die Verantwortlichen zogen am Samstag eine positive Bilanz über die Aktion die in Zusammenarbeit vom Roten Kreuz, Land Oberösterreich und dem Oberösterreichischen Fußballverband durchgeführt wurde. Insgesamt ließen sich an den vier Standorten 100 Personen mit Johnson & Johnson impfen.

"Es ist erfreulich, dass sehr viele junge Menschen darunter waren und erkannt haben, dass nur die Impfung schützt", sagt Dr. Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich. Dass die Aktion auf breite Unterstützung stößt, zeigt auch die Tatsache, dass sich bereits andere Vereine dafür interessieren, künftig bei Heimspielen eine Impfstraße anzubieten. "Jede weitere Impfung hilft, die Pandemie in den Griff zu bekommen", appellierte Niedermoser abermals an die soziale Verantwortung jedes Einzelnen.

Oberösterreich weiterhin Schlusslicht

Die Effektivität der Impfung spreche für sich, so die Ärztekammer in einer Aussendung. Laut einem aktuellen AGES-Bericht liegt diese bei der Corona-Schutzimpfung bei 91 Prozent. In Oberösterreich sind von den 50 Covid-Patienten, die wegen eines schweren Verlaufs im Spital behandelt werden, acht voll immunisiert. Zwei davon liegen auf der Intensivstation, allerdings leiden diese an einer generellen schweren Beeinträchtigung des Immunsystems, hieß es seitens des Krisenstabs.

Im Bundesländervergleich ist Oberösterreich weiterhin Schlusslicht, was die Durchimpfungsrate betrifft. Hierzulande sind 52,6 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Im Burgenland haben 63,9 Prozent der Bevölkerung beide Impfungen erhalten, gefolgt von Niederösterreich (60,3 Prozent), Vorarlberg (56,6 Prozent), der Steiermark (56,5 Prozent), Tirol (55,4 Prozent), Wien (54,5 Prozent), Salzburg und Kärnten (beide (53,5 Prozent).

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

324 Neuinfektionen in Oberösterreich

Insgesamt wurden am Samstag in Oberösterreich 324 Neuinfektionen gemeldet, es gab 2006 aktive Corona-Fälle im Land. Die 7-Tages-Inzidenz stieg auf 106 – mit großen regionale Unterschieden. Der Bezirk mit der niedrigsten Inzidenz war am Samstag Rohrbach (26,6), jener mit der höchsten kratze bereits an der kritischen Marke von 300: In der Messestadt Wels stieg die Inzidenz auf 276 an.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wegen der steigenden Zahlen bereit sich das Land Oberösterreich derzeit auf den Vollzug des Hochinzidenz-Erlasses des Gesundheitsministeriums vor. Dieser bedeutet Ausreisekontrollen in Bezirken mit hohen Infektionszahlen: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 300 an sieben aufeinanderfolgenden Tagen ist ein Verlassen des Bezirks nur noch mit gültigem 3-G-Nachweis gestattet. Die Kontrollen enden, wenn die Inzidenz wieder unter 200 fällt.