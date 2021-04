Ersehnte Heimkehr: "Bald sind wir eine echte Klasse"

Dutzende Zettel und Bücher stapeln sich auf dem Schreibtisch von Magdalena Hergetz. Dazwischen Leuchtstifte, Faserschreiber und ein Laptop. Das ist ihr "kreatives Chaos", aus dem die 18-Jährige dreimal wöchentlich per Webcam am Unterricht teilnimmt. Noch, denn am 17. Mai kehren die Schüler in ihre Klassenzimmer zurück.

"Ich freue mich so sehr, dass wir bald wieder alle beisammen sind. Dann sind wir endlich wieder eine echte Klasse", sagt die Schülerin der HLW Steyr. "Ich vermisse meine Klassenkameraden unglaublich. Ich sehe sie zwar online, aber das ist einfach nicht dasselbe."

"Große Belastung"

Im November vergangenen Jahres übersiedelte die Lehre vom Klassenzimmer in die eigenen vier Wände. Distance-Learning stand auf dem Stundenplan. Seit den Semesterferien befinden sich die höheren Schulen nun im Schichtbetrieb. Magdalena und ihre 23 Mitschüler der 4A-Klasse sind in zwei Gruppen geteilt. Während sich Gruppe 2 im Distance-Learning befindet, wird Gruppe 1 montags und dienstags im Klassenzimmer unterrichtet. Mittwoch und Donnerstag wird dann getauscht. Freitag ist für alle Homeoffice-Tag. So kommt es, dass Magdalena Hergetz viele ihrer Mitschüler seit November nicht mehr getroffen hat.

"Das Distance-Learning und der Schichtbetrieb sind für viele eine große Belastung", sagt die 18-Jährige, die auch Schulsprecherin der HLW Steyr ist. "Nicht nur wegen der sozialen Isolation. Manche können gar nicht mehr schlafen, wachen am Samstag in der Früh auf, weil sie glauben, dass sie Unterricht haben."

Das hat ab 17. Mai ein Ende. An den Schulen findet wieder Präsenzunterricht statt, während in den Pflichtschulen eine Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz herrscht, muss in den höheren Schulen eine FFP2-Maske getragen werden. Dreimal pro Woche soll getestet werden. "Ich stelle mir unsere Rückkehr so richtig laut vor, da wird viel gejubelt, geschrien und getratscht werden", sagt die Schülerin. "Da gibt es viel zu bereden, wir haben uns ja auch ewig nicht mehr gesehen."

Einen Jahrgang über Magdalena Hergetz besucht Katharina Streicher die Maturaklasse. Für sie und ihre 17 Mitschüler wird es wohl keine gemeinsame Rückkehr ins Klassenzimmer geben. "Wir haben ab 19. Mai schriftliche Matura, im Mai haben wir nur noch freiwilligen Ergänzungsunterricht", sagt Streicher. "Schade, dass alles so sang- und klanglos endet." (mis)