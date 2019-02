Erschütterung in Schörfling nach Unfalltod eines 22-Jährigen

SCHöRFLING. Straßenkilometer 8,25 auf der Schörflinger Landesstraße im Ortsgebiet von Aurach am Hongar (Bez. Vöcklabruck): Dort endete Dienstag gegen 21.30 Uhr das Leben von Christoph H. aus Mitterleiten, einem Ortsteil von Schörfling. Der 22-Jährige war auf der Heimfahrt frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Dessen 25-jähriger Lenker aus Lenzing wurde schwer verletzt ins Klinikum Vöcklabruck gebracht. Gestern Nachmittag befand er sich außer Lebensgefahr, für Christoph H. kam hingegen jede Hilfe zu spät.

Groß ist die Erschütterung in der Attersee-Gemeinde. "Ich habe es in der Früh erfahren, man findet keine Worte für dieses Unglück", sagt Gerhard Gründl, Bürgermeister von Schörfling. Die Familie des Verstorbenen ist allseits bekannt. Sein Onkel führt in Mitterleiten eine Pension, Christoph lebte mit seinen Eltern im Nachbarhaus.

Auch in dem Anlagenbau-Unternehmen in Attnang-Puchheim, in dem H. seine Lehre gemacht hatte, löste sein Tod Bestürzung aus. Er habe ihn als extrem umgänglichen, wissbegierigen Burschen kennengelernt, sagte INOCON-Produktionsleiter Norbert Riedl. "Er war ein Paradebeispiel für einen Lehrling."

Auf Facebook outete sich Christoph H. als begeisterter Biker. "Er hat auch selber ein Motorrad gehabt, im Vorjahr hatte er damit unverschuldet einen schweren Unfall", berichtet ein Nachbar.

Den Feuerwehren bot sich ein schreckliches Bild: Beide Autos wurden in angrenzende Felder katapultiert. Der Pkw des 25-Jährigen kam am Dach zu liegen, der Lenker wurde herausgeschleudert. Christoph H. war eingeklemmt, er starb an der Unfallstelle. Die Landesstraße war zwei Stunden gesperrt. Die Unfallursache muss jetzt ein Sachverständiger klären. (kri/nieg)

