Erschöpfte Skitourengeher gerettet

Rund 400 Bergretter wurden Freitag und Samstag in Ebensee und Micheldorf gegen Covid-19 immunisiert.

Die weise Voraussicht machte sich bezahlt: Der Neuschnee hatte zahlreiche Tourengeher in die Berge gelockt – nicht überall endeten deren Unternehmungen glücklich. Die Bergretter in Spital am Pyhrn mussten erschöpfte Tourengeher aus dem Höllgraben (Wurzeralm) und vom Eisernen Bergl retten, in Obertraun übernahm nach der Alarmierung schließlich der Hubschrauber: Eine 31-jährige Wienerin war bei der Abfahrt durch die "Eisgrube" am Krippenstein mit einem Ast kollidiert, der sich in ihren Oberschenkel bohrte und ihr tiefe Schnittverletzungen zufügte. In Hinterstoder rückten die Bergretter zur Hilfe auf die Bärnalm aus.

