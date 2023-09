Erschöpfte Polin vom Donnerkogel-Klettersteig gerettet

Durch seine imposante "Himmelsleiter" hat der Donnerkogel-Klettersteig in Gosau (Bezirk Gmunden) auch international große Bekanntheit erlangt. Der hohe Andrang fordert die örtliche Bergrettung: bereits am Samstag musste eine 33-Jährige aus Singapur vom Steig gerettet werden. Die Frau, die noch nie einen Klettersteig absolviert hatte, verließen die Kräfte und sie stürzte ins Klettersteigset - die OÖN haben berichtet.

Am Montag erlebten die Einsatzkräfte ein Déjà-vu. Diesmal war einer 46-jährigen Polin bei der ersten schwierigen Stelle (C) die Kraft ausgegangen. Außerdem hatte die Frau über Krämpfe in den Armen geklagt. Wie die Frau aus Singapur, stürzte auch die Polin in ihr Klettersteigset. Auch das ist gewöhnlich mit hohem Verletzungsrisiko verbunden. Doch die 46-Jährige hatte Glück: sie kam ohne Verletzungen davon.

Mit Hubschrauber ins Tal gebracht

Um 10.27 Uhr - zwei Stunden, nachdem die Frau mit sieben Landsleuten die Tour von der Zwieselalm gestartet hatte - setzte sie einen Notruf ab. Bergretter sowie ein Alpinpolizist und der Polizeihubschrauber retteten die 46-Jährige in 1840 Metern Höhe aus dem Klettersteig. Mit einem Tau wurde die Polin zum Ufer des Vorderen Gosausees geflogen. Ihre sechs Freunde stiegen wie geplant über den Klettersteig auf den Gipfel des Donnerkogel.

Sehr schwieriger Klettersteig

Der Intersport-Klettersteig auf den Großen Donnerkogel ist mit der Schwierigkeit C/D (schwierig bis sehr schwierig) bewertet. Die Gruppe aus Polen war mit der Gosaukammbahn auf die Zwieselalm gefahren und etwa eine halbe Stunde zum Einstieg des Klettersteigs gewandert. Nach etwa hundert Klettermetern haben die 46-Jährige die Kräfte verlassen, heißt es im Polizeibericht.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Bergretter zehn Stunden im Einsatz: "Da muss man als Mannschaft funktionieren" HALLSTATT/OBERTRAUN. Dass sie erst zum Frühstück wieder zuhause sein würden, das hätten sich die 20 Helfer der Bergrettung Hallstatt und Obertraun ... Bergretter zehn Stunden im Einsatz: "Da muss man als Mannschaft funktionieren"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper