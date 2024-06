Erschöpft und dehydriert: Gleich 3 Einsätze in Oberösterreichs Bergen

Zwei tschechische Staatsbürger, eine 27-Jährige und ein 32-Jähriger, wollten am Samstag gemeinsam eine Tour über den Attersee-Klettersteig auf den Mahdlgupf im Gemeindegebiet Steinbach am Attersee unternehmen.

Die beiden stiegen mittags in den Klettersteig ein, der westseitig ausgerichtet ist und über etwa 900 Höhenmeter auf den Gipfel des Mahdlgupf führt. Sie kamen nur langsam voran und hatten schon nach kurzer Kletterzeit nichts mehr zu trinken.

Auf einer Seehöhe von 950 Meter waren die beiden gegen 16:50 Uhr bereits so erschöpft und dehydriert, dass sie nicht mehr weiterkonnten und einen Notruf absetzten. Sie waren zu dieser Zeit bereits mehrere Stunden in der prallen Sonne im Klettersteig unterwegs.

Nachdem der Notruf einging, wurden der Bergrettungsdienst Steinbach/Weyregg, der Polizeihubschrauber "Libelle Klagenfurt" und die Alpinpolizei Gmunden alarmiert. Gegen 18:15 Uhr gelang es der Besatzung der Libelle die tschechischen Staatsbürger unverletzt mit einem Tau zu retten und ins Tal zu fliegen. Die Tourlänge und Hitze hatten die beiden laut eigenen Angaben unterschätzt.

Touristin musste von Traunsteinhaus abgeholt werden

Auch am Traunstein musste eine Alpinistin gerettet werden, weil sie zu erschöpft war. Die 42-jährige Tschechin startete ihre Bergtour auf den Traunstein in der Mittagszeit und erreichte kurz nach 18 Uhr das Traunsteinhaus auf 1580 Meter Seehöhe.

Zu diesem Zeitpunkt war die Wanderin aber aufgrund der Hitze und der schwülen Bedingungen bereits stark dehydriert und erschöpft, weswegen sie den Abstieg nicht mehr selbstständig hätte schaffen können. Der Bergrettungsdienst Gmunden, der Notarzthubrauber "Martin 3" und die Alpinpolizei Gmunden wurden verständigt.

Nach der notärztlichen Versorgung konnte sie durch die Crew des NAH "Martin 3" selbstständig in den Hubschrauber einsteigen und wurde zur weiteren Versorgung ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden geflogen.

Deutscher Wanderer kollabierte beim "Jausenstein"

Beim dritten Einsatz musste ein 56-jähriger deutscher Staatsbürger gerettet werden. Er wollte am Samstag eine Bergtour vom Taferlklaussee in Richtung Hochleckenhütte machen. Etwa zur Mittagszeit stieg er in den Weg-Nr. 826 ein. Gegen 15 Uhr erreichte der Wanderer den sogenannten "Jausenstein" auf einer Seehöhe von etwa 1300 Meter.

Da er zu diesem Zeitpunkt vermutlich aufgrund der Hitze und der schwülen Bedingungen bereits stark dehydriert und erschöpft war, dürfte er dort kurz kollabiert sein. Ein Notruf wurde abgesetzt, woraufhin der Bergrettungsdienst Traunkirchen, der Notarzthubrauber "Martin 3" und die Alpinpolizei Gmunden verständigt wurden.

Die Crew des Notarzthubschraubers konnte den erschöpften Wanderer rasch finden. Er wurde mit einem Tau gerettet und ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper