Erpressungen und Kinderpornos: Ex-Stadtrat verurteilt

Der Schöffensenat wertete das reumütige Geständnis des Angeklagten, seine bisherige Unbescholtenheit und den Umstand, dass er einen großen Teil des erpressten Vermögens an die Opfer zurückgezahlt hatte, als mildernd. Das Urteil: eine unbedingte Geldstrafe von 360 Tagessätzen und eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Die Höhe des Tagessatzes wurde bei dem inzwischen arbeitslosen 45-Jährigen mit zehn Euro bemessen, weshalb die Geldstrafe 3600 Euro beträgt.

Der ehemalige SP-Politiker und Schwimmtrainer nahm das milde Urteil an, auch die Staatsanwältin war damit einverstanden, weshalb es bereits rechtskräftig ist.

Der Fall ist mehr als skurril: Der Beschuldigte begann laut Anklage im Jahr 2019 damit, auf einer Social Media-Plattform ein Fake-Profil anzulegen und sich als die 15-jährige Schülerin „Nadine Eder“ auszugeben. Das Profil reicherte er mit einem Album mit offenbar gestohlenen Nackt- und Halbnacktfotos einer unbekannten, sehr jungen Frau an. Als „Nadine“ knüpfte er Chatkontakte zu etlichen Männern. Im Prozess war von 89 Personen die Rede.

In den Chats verlangte „Nadine“ dann von den Männern Bilder von deren Gliedern (“Dick Pics“), um sie im Anschluss damit unter Druck zu setzen. „Sie“ drohte schließlich, mit den peinlichen Aufnahmen zur Polizei bzw. an die Öffentlichkeit zu gehen oder die Familien der unter Druck gesetzten Männer zu informieren. Um sich „Nadines“ Schweigen zu erkaufen, bezahlten die erpressten Männer mit Amazon-Gutscheinen. So erbeutete der Täter Gutscheine im Wert von fast 15.000 Euro, wobei er rund 11.000 Euro eingelöst haben soll.

Als einer der Erpressungsopfer schließlich Anzeige erstattete, kam es im Juni 2021 bei dem damaligen Stadtrat zu einer Hausdurchsuchung. Dort wurden auf Datenträgern 14 einschlägige kinderpornografische Aufnahmen gefunden, die offenbar im Jahr 2006 heruntergeladen worden waren.

Doch auch die Opfer wurden ins Visier der Strafverfolgungsbehörden genommen. In einigen Fällen wurden auch bei diesen Männern Durchsuchungen durchgeführt und Kinderpornos gefunden.

Im Prozess ging es vor allem um das Warum. Wieso erpresste ein Mann, der einen guten Job als Projektleiter bei einer namhaften Firma hatte, 4000 Euro verdiente und in seiner Heimatstadt großes Ansehen wegen seines politischen und gesellschaftlichen Engagements genoss, mit dieser Masche andere Männer?

„Gab es eine sexuelle Motivation?“, fragte die Vorsitzende des Schöffensenats. „Nein“, antwortete der Angeklagte. „Aber wieso wählt man dann ein sexuelles Thema?“



Er habe durch die Therapie, die er derzeit absolviere, erfahren, dass er ein Mensch sei, der regelmäßig „Selbstbestätigung“ brauche, so der Angeklagte.