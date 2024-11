Erpresser im Welser Magistrat forderte besseren Arbeitsvertrag für sich

Schon die Vorgehensweise des Erpressers dürfte im Welser Magistrat Kopfschütteln ausgelöst haben: Wie berichtet steht ein Mitarbeiter im Verdacht, Magistratsdirektor Peter Franzmayr im September per E-Mail erpresst zu haben.

In dem Schreiben von einer anonymen Mailadresse wurde der Magistratschef aufgefordert, mindestens vier nicht näher genannte Personen zu befördern. Ansonsten würden Bilder und Videos veröffentlicht, die Franzmayr kompromittieren würden.

Nur einen konkreten Namen nannte der Erpresser in dem E-Mail: jenen des Verdächtigen, gegen den die Kriminalpolizei mittlerweile ermittelt. In dem Schreiben soll für den Mann ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis gefordert worden sein – also eine Anstellung als Beamter. Damit solle Franzmayr beweisen, dass er die Forderungen des Erpressers erfülle.

Digitale Spuren hinterlassen

Sollten sich die Vorwürfe gegen den Verdächtigen erhärten, ging ihm diese Finte nicht auf. Er rückte rasch in den Fokus der Ermittlungen: Bei dem Mailaccount war eine Telefonnummer hinterlegt. Diese konnten die Ermittler auf den Mann zurückführen, sagt Silke Enzlmüller, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels.

Gegen den Verdächtigen läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Nötigung, versuchter Erpressung und versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Er gestand bei der Einvernahme, dass er die Mailadresse bei GMX generiert habe. Er könne sich aber nicht erinnern, die Mail abgeschickt zu haben – er habe ein Alkoholproblem. Wie plausibel das ist, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Vom Dienst freigestellt

Im Magistrat sei nichts über ein Alkoholproblem des Mitarbeiters bekannt gewesen, sagt der Welser Bürgermeister und Personalreferent Andreas Rabl (FP). „Der Betroffene ist mittlerweile vom Dienst freigestellt. Wie es weitergeht, hängt von den weiteren Ermittlungsergebnissen ab“, sagt er.

Franzmayr habe ihm das Erpressungsschreiben noch am selben Tag, an dem er es erhalten habe, gezeigt. „Wir waren beide der Meinung, dass das Mail gleich aus mehrfacher Sicht Straftaten beinhaltet. Der Magistratsdirektor hat daraufhin Anzeige erstattet“, sagt Rabl.

Franzmayr wollte das laufende Verfahren nicht kommentieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer