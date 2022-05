Erntehelferin aus der Ukraine bei Verkehrsunfall getötet

Die Frau war laut Polizeibericht gemeinsam mit acht weiteren Erntehelfern in einem Kleinbus gesessen. Das Fahrzeug prallte an einer Kreuzung mit einem Pkw zusammen und kippte um. Die 42-jährige Frau stürzte dabei aus dem Fahrzeug und erlitt tödliche Verletzungen. Mehrere weitere in den Unfall verwickelte Personen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, berichtete die Polizei gestern.

Der Kleinbus war am Samstagabend kurz nach 17 Uhr auf der Herrnholzer Gemeindestraße aus Kronberg kommend in Richtung Simbach unterwegs gewesen. Währenddessen lenkte ein 52-jähriger Autofahrer seinen Pkw auf der Leppersdorfer Gemeindestraße aus Steinholz kommend Richtung Leppersdorf. Der Mann, der sich mit seinem Fahrzeug der Kreuzung näherte, nahm den Kleinbus laut Polizei wahr und bemerkte, dass dieser keine Anstalten machte, an der Kreuzung anzuhalten. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung prallte er seitlich gegen den Bus.

Durch die Wucht des Anpralls kippte dieser auf die rechte Fahrzeugseite um. Die 42-jährige Ukrainerin fiel aus dem Kleinbus und erlitt dabei laut Polizei dermaßen schwere Verletzungen, dass nach Eintreffen der Ärzteschaft nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Die restlichen Insassen des Kleinbusses wurden so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.