Ernst August: Ermittlungen bis Mitte Dezember

Wie berichtet, ist der 66-jährige Welfenprinz, der in Grünau im Almtal lebt, im September von der Polizei zunächst verhaftet, dann aber gegen Auflagen wieder freigelassen worden. Details dazu gibt die Anklagebehörde nicht bekannt.

So viel war gestern in Erfahrung zu bringen: Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten würden noch andauern, so eine Sprecherin. Mit einer Entscheidung, ob angeklagt oder das Verfahren eingestellt wird, sei voraussichtlich "Mitte Dezember" zu rechnen, hieß es.

