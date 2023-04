Erneuter Kälteeinbruch: Das Wetter bleibt in den Osterferien unbeständig

Die Osternester werden am kommenden Sonntag wohl am besten in den Innenräumen versteckt, denn eine kühle und unbeständige Woche mit Regenschauern und Tageshöchsttemperaturen bis maximal zehn Grad Celsius steht nun bevor. Auch am Osterwochenende ist laut derzeitiger Prognose keine Wetterbesserung in Sicht, sagt Meteorologin Claudia Riedl von GeoSphere Austria.

Bereits heute, Montag, beginnt der Tag mit kühlen Temperaturen von minus zwei bis plus drei Grad, während des Tages steigen sie maximal auf bis zu acht Grad. "Vereinzelt kämpft sich die Sonne im Flachland durch die Wolkendecke, ansonsten bleibt es unbeständig. Im südlichen Bergland könnte es noch einige Zentimeter Schnee geben", sagt Meteorologin Riedl. Der Vorteil in den Osterferien: Nun können die Wintersportler noch einmal ihre Spuren auf den Pisten hinterlassen, ehe auch die letzten Skigebiete die Saison mit dem Osterwochenende beenden.

Frostige Temperaturen

In der Nacht auf Dienstag bleibt es lediglich gering bewölkt, in den Morgenstunden kann es bei minus fünf bis null Grad am Dienstag leicht frostig werden. Tagsüber erreichen die Temperaturen maximal sechs Grad, die Sonne zeigt sich bei tiefliegenden Wolken nur sehr selten.

Wie die weiteren Tage der kommenden Woche aussehen, lässt sich laut Claudia Riedl nur sehr schwer prognostizieren: "Über Oberösterreich liegt derzeit ein Tiefdruckgebiet. Wie sich dieses auf das Wettergeschehen auswirken wird, lässt sich derzeit nicht genau sagen. Es herrscht eine sehr unsichere Wetterlage vor, die uns auch am Osterwochenende begleiten wird." Eines ist klar: Ein sonniger Frühlingstag mit 20 Grad ist in den kommenden zwei Wochen in Oberösterreich nicht zu erwarten. "Der März war ohnehin im Durchschnitt zu warm, daher braucht besonders die Landwirtschaft den derzeitigen Niederschlag. Das Aprilwetter bleibt uns also weiterhin erhalten", sagt die GeoSphere-Meteorologin.

