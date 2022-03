Erneut Ukraine-Kundgebungen auf der ganzen Welt

Auch am vergangenen Wochenende fanden in ganz Österreich zahlreiche Kundgebungen statt, bei denen die Teilnehmer ein Ende der russischen Invasion in der Ukraine forderten. Auch in Linz fanden sich am Hauptplatz 300 Menschen ein, um für ein Ende des Krieges zu demonstrieren.

In Wien versammelten sich, ebenfalls am Samstag, etwa 1000 Menschen, in Salzburg rund 900. An den Kundgebungen nahmen auch Politiker und Aktivisten teil. In Salzburg war der ukrainische Honorarkonsul Martin Panosch unter den Demo-Teilnehmern.

Nachdem dort in der Vorwoche nur kleinere Kundgebungen stattfanden, gingen am Samstag 42.000 Menschen in Paris auf die Straße. Auch in der Schweiz nahmen mehr als 40.000 Demonstranten an einer Kundgebung in der Innenstadt von Zürich teil. Große Proteste fanden auch in Rom, London, Zagreb und New York statt. Die gemeinsamen Forderungen: ein Ende der Kampfhandlungen und der Abzug der russischen Truppen.