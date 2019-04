Erneut Trafik in Urfahr beraubt

LINZ. Nur drei Tage nach einem bewaffneten Überfall auf eine Trafik in St. Magdalena ist es am Montagnachmittag zu einem ähnlichen Vorfall in der Hauptstraße in Linz-Urfahr gekommen. Der Täter ist auf der Flucht.

Zwei Stunden nach der Tat fehlte noch immer jede Spur von dem Täter. Bild: privat

Die Polizei sucht nach einem Mann im Alter von etwa 20 Jahren, der komplett dunkel gekleidet war und ungefähr 1,75 Meter groß ist. In der Täterbeschreibung der Polizei ist außerdem von einem Mann mit "gepflegter Erscheinung", "normaler Statur" und "österreichischem Dialekt" die Rede.

Die Tat ereignete sich um 14.44 Uhr. Der junge Mann betrat die Trafik in der Hauptstraße und fragte die Trafikantin zunächst, ob sie ihm Geld wechseln könnte. Als diese die Kasse öffnete, griff der Mann in die Registrierkasse und entriss daraus Bargeld. Mit der Beute flüchtete er dann - wohin, ist nicht bekannt. Die 51-jährige Trafikantin kam mit dem Schrecken davon.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Fahndung brachte zwei Stunden nach der Tat keinen Erfolg, obwohl auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Haben Sie den Täter bei der Flucht gesehen? Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 40 3333.

Von jenem Mann, der am vergangenen Freitag die Trafik in der Griesmayrstraße in St. Magdalena überfallen hatte, fehlt nach wie vor jede Spur. Anders als bei dem Überfall am Freitag war der Täter am Montagnachmittag nicht bewaffnet.

Lokalisierung: An dieser Kreuzung neben dem Drogeriemarkt "dm" hat sich die Tat ereignet.

