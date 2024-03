"Von Stamm mitgeschleift": Wieder 2 schwere Forstunfälle in Oberösterreich

Ein 27-Jähriger wurde in Rohrbach-Berg von einem Baumstamm getroffen und schwer verletzt. Auch in Munderfing (Bezirk Braunau) kam es zu einem ähnlich verlaufenen Unfall. Ein 65-Jähriger musste Samstagfrüh mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden.

Der 27-jährige Forstarbeiter aus dem Bezirk Rohrbach wurde in einem abschüssigen Waldgrundstück im Ortschaftsbereich Nößlbach (Gemeinde Rohrbach) von einem bereits gefällten Baum getroffen und schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es am Freitag gegen 13:15 Uhr. Der Forstarbeiter hatte zwei gefällte Bäume mit einer Kette verbunden, um diese mit einem Harvester nach unten ziehen zu lassen. Er gab dem Fahrer der schweren Maschine das Okay, diese setzte sich daraufhin mitsamt der Bäume in Bewegung. Dabei dürfte sich einer der Baumstämme verkeilt, sich gedreht und den nebenhergehenden Forstarbeiter am Körper getroffen haben. So schildert die Polizei den Unfall.

Der Arbeiter wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch eine Notärztin in das Klinikum Rohrbach gebracht.

"Gestürzt und mitgeschleift"

Der Rettungshubschrauber "Europa 3" war am Samstagmorgen bei einem weiteren Forstunfall im Einsatz. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Braunau wurde in Munderfing (Bezirk Braunau) von einem gefällten Baum erfasst, mitgeschleift und verletzt.

Gegen 9 Uhr kam es laut Polizei zu dem schweren Unfall im Kobernaußerwald. Der 65-Jährige war mit einem 48-Jährigen aus dem Bezirk Braunau mit Holzarbeiten beschäftigt, als es zu dem Unglück kam. Ein gefällter Baumstamm wurde mit einem Traktor, gelenkt vom 48-Jährigen, über eine Forststraße gezogen, als der 65-Jährige stürzte und vom Stamm erfasst wurde. "Er wurde von dem gut 10 Meter langen Baumstamm erfasst, ein Stück weit mitgeschleift und am linken Arm- und Beinbereich verletzt", sagt Friedrich Stadlmayr, Pressesprecher der Polizei Oberösterreich, den OÖN.

Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

