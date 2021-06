229 Unwetter-Einsätze, 63 Feuerwehren im Einsatz, die Zahlen steigen

Zahlreiche Sturmeinsätze im Raum Gmunden, in Pinsdorf musste die Feuerwehrleute zu einem Brand in einem Wohnhaus ausrücken, Vermurungen, technische Einsätze, Überflutungen, Keller mit Wassereinbruch, eine Tierrettung in Altmünster, eine Bootsbergung in Ebensee, eine weitere in Weyregg am Attersee. Gegen 21.30 Uhr musste die Feuerwehr Waldneukirchen, in Steyr-Land, zu einer Personenrettung ausrücken.

Es sind gegen 22 Uhr mehr als 220 Einsätze, die abgearbeitet werden müssen.

Wie man sich vorbereiten kann, wird im Video erklärt

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bereits in der Nacht auf Dienstag zogen schwere Unwetter über Oberösterreich