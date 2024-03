Wolf kam Eltern und Kleinkind im Mühlviertel ganz nah - zum Abschuss freigegeben

Erneut treibt ein Wolf im Mühlviertel sein Unwesen. Bereits am Mittwoch, 21. Februar, gingen erste Meldungen beim Land Oberösterreich ein, dass in unmittelbarer Nähe eines bewohnten Bauernhofs in Liebenau Wölfe gesichtet worden waren. Gestern, Donnerstag, wurde der Behörde eine weitere Wolfssichtung vom vergangenen Samstag gemeldet. Dabei soll sich ein Wolf zur Tageszeit einer Familie - Eltern mit einem dreijährigen Kleinkind - bei einem Spaziergang auf etwa 50 Meter genähert haben.