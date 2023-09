Erneut Rinder verletzt: Bisher entkam der Problemwolf der Büchse

Vier Wochen lang hatten die Jäger im Salzkammergut zeit, den Problemwolf, der sich Berichten zufolge im Dachsteingebirge herumgetrieben und mehrere Schafe gerissen haben soll, zu erlegen. Gesichtet wurde das Tier zwar, vor die Büchse gelaufen ist es den Jägern aus dem Bezirk Gmunden aber nicht. Auch in der Region Mühlviertler Alm bleib die Jagd auf den Wolf bisher erfolglos. Und das, obwohl neuerliche Sichtungen in Unterweißenbach unweit der Ortstafel gemeldet wurden. Auch in St.