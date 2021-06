Erneut mehrere Prügelattacken am Wochenende

Auf dem Linzer Tummelplatz gingen Freitagnacht drei unbekannte Angreifer auf einen 17-Jährigen los. Dessen 16-jähriger Begleiter versuchte, ihm zu helfen, wurde aber ebenfalls attackiert. Der 17-Jährige wurde verletzt im Kepler-Klinikum behandelt.

Wenige Stunden späterflogen die Fäuste an der Linzer Donaulände. Dort wurden ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Linz gegen 1 Uhr früh von sieben bis acht weiteren Jugendlichen angegriffen und verletzt: Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung setzte es Schläge. Ob ein Zusammenhang zwischen den Tätergruppen am Tummelplatz und im Bereich Sandburg besteht, ist noch unklar. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen.

In Marchtrenk musste die Polizei zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ausrücken – kurz nach Mitternacht nach einem Public Viewing zur Fußball-EM kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein 18-Jähriger sowie ein 17-Jähriger verletzt wurden. Als die Polizei kam, flohen mehrere junge Männer. Ein als Haupttäter Beschriebener flüchtete Richtung Stadtplatz.

Prügel wegen Musikauswahl

In Pregarten gab ein 23-Jähriger an, in der Nacht auf Samstag auf einem Parkplatz attackiert worden zu sein. Nach der Sperrstunde eines Lokals habe er sich dort mit weiteren 30 Leuten zur "üblichen After-Show-Party" getroffen, wo gegen 1.30 Uhr ein heftiger Streit darüber entbrannt sei, welche Musik über die Anlage eines Autoradios abgespielt werden solle. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung habe ihm ins Gesicht geschlagen – und er sei von weiteren Angreifern attackiert worden, sagte der 23-Jährige, der mit der Rettung ins Linzer Kepler-Klinikum gebracht wurde.

Im Fall der "Welser Schlägerbanden" wurde, wie berichtet, eine Tätergruppe ausgeforscht, die einen Lehrling zusammengeschlagen haben soll. Die drei jungen Männer (15, 16 und 19 Jahre alt) wurden angezeigt.

Noch im Laufen sind die Detailermittlungen gegen eine tschetschenische Schlägerbande, die am selben Abend wenige Stunden zuvor in Wels zwei Männer attackiert und verletzt hatte. Der Personenkreis umfasst rund 15 junge Männer. Die Identität der Männer ist der Polizei bekannt. Neben der polizeilichen Videoüberwachung halfen bei der Aufklärung Überwachungskameras. (sedi)