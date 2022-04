Erneut ein Lotto-Millionär aus Oberösterreich

Oberösterreich im Glück - so präsentiert sich bisher das Lottojahr 2022. Die Zahl 6 spielt dabei eine entscheidende Rolle: Mit dem sechsten von sechs Quicktipps tippte ein Linzer am Sonntag die sechs Richtigen. Es ist dies bereits der sechste Sechser in Oberösterreich, und damit ist nahezu die Hälfte aller 13 Sechser des heurigen Jahres ins Land oberhalb der Enns gegangen. Der Gewinn beträgt exakt eine Million Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 32.400 Euro. Je ein Gewinn geht nach Oberösterreich, nach Wien und nach Kärnten.

Bei LottoPlus hat es keinen Sechser gegeben. Die 42 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, dürfen sich somit über je rund 6800 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Die Lotto-Gewinnzahlen der Ziehung von Sonntag, 3. April: 3 17 26 33 41 45 Zusatzzahl 4

LottoPlus-Gewinnzahlen: 6 22 29 34 39 44

Joker Zahl: 2 9 9 7 9 8