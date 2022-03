Erneut Demos für den Frieden in der Ukraine

Zwischen den Menschen: Ukraine-Fahnen in den Farben Blau und Gelb sowie Friedenssymbole. Am vergangenen Wochenende waren mehr als 1000 Menschen auf den Straßen. Auch für heute, Samstag, ist eine weitere Friedenskundgebung in Linz geplant. Um 15 Uhr werden sich die Demonstranten auf dem Linzer Hauptplatz versammeln.

"Wir sind sehr dankbar, dass so viele Linzerinnen und Linzer Anteil nehmen und unsere Kundgebungen für den Frieden unterstützen", sagt Anna Klymenko, ukrainische Unternehmerin in Linz.