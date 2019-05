Erneut Bankomat gesprengt

Dieses Mal war es ein Geldautomat im Foyer einer Bankfiliale in Traun (Bezirk Linz-Land), der mit Hilfe von Sprengstoff zerstört wurde. Ob die Täter auch tatsächlich an die Geldkassette kamen, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat Spuren gesichert, eine Fahndung blieb aber erfolglos.

Bereits in der Nacht auf den 10. Mai sind zwei Bankomaten gesprengt worden. Einer in Linz und einer in Ottnang im Hausruck. Vermutlich waren es dieselben Täter, allerdings gingen sie in beiden Fällen leer aus.