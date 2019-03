Ernest Wipplinger: Der ewige Sonnyboy

Ernest Wipplinger lebt das Autogeschäft – „Ich muss die Emotion spüren“.

Ernest Wipplinger, Autohaus-Besitzer und Autofrühling-Vorstand Bild: Autohaus Wipplinger

Opa Ernest legte 1929 mit der Gründung einer Kutschenwerkstatt den Grundstein der Wipplinger-Autohaus-Dynastie. Nach Ernest (Vater) führt nun Ernest (Sohn) die Geschäfte an den Standorten Steyregg (Honda, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth, Fiat Professional) und Leonding (Honda, Alfa Romeo). Vor fünf Jahren erzielte der heute 53-Jährige 22, im Vorjahr schon 35 Millionen Euro Umsatz. „Ja, es läuft gut“, sagt der gelernte Betriebswirt, der an seinem 19. Geburtstag den Gesellschaftervertrag für den Standort Steyregg unterschrieben hat.

Der Mauthausener mische „inzwischen ein wenig im Export-Geschäft mit“, begründet Wipplinger das satte Wachstumsplus. Und auch die Marke Honda trägt einen gewichtigen Anteil zum Erfolg der beiden Autohäuser bei. Die Modelle der Japaner seien attraktiv, die eigene Honda-Mannschaft super. „Das erzeugt zufriedene Kunden.“

Das Privileg, als Autohaus-Besitzer viele verschiedene Modelle fahren zu dürfen, genießt der 53-Jährige. Seine Liebe gehört aber Alfa. „Da spürst du beim Fahren die Emotionen und den Spaß.“ Eben erst pilotierte der Unternehmer den Alfa Romeo Stelvio Q mit 510 PS. „Ein unglaubliches Gefühl!“

Privat geht’s der Sonnyboy, dem schlechte Laune fremd zu sein scheint, inzwischen ruhiger an. Seine Leidenschaft ist das Golfspielen. Vor fünf Jahren berichtete der Unternehmer, der den Autofrühling mitorganisiert, noch von seinem 7er-Handicap. „Das hat sich auch nicht verbessert“, erzählt er. Eine niedrigere Quote sei etwas für jüngere Schlägerschwinger. „In meiner Altersklasse tritt man nur an, auf dass der Partner verliert und anschließend das Essen zahlen muss.“

Stolz ist Wipplinger auf seine Zwillingstöchter Elisabeth und Johanna, die beide „tolle Studienabschlüsse“ vorweisen können und nun in Wien bzw. München arbeiten. Wer dereinst die Autohäuser übernehmen wird? „Das ist noch nicht entschieden. Die beiden sollen erst Erfahrung sammeln.“ Autoaffin seien jedenfalls beide.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema