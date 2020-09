Der erste Verdacht hat sich nach tagelangem Warten nun doch nicht bestätigt: Der 22 Jahre alte Mann, der Adrian G. tot auf der Straße am Linzer Froschberg fand, hatte nichts mit dem tödlichen Verkehrsunfall zu tun. Der 20-jährige Adrian starb, wie berichtet, in der Nacht auf Sonntag in der Hugo-Wolf-Straße. Er dürfte auf der Straße gelegen haben, als er von einem Auto im Kopfbereich überrollt wurde, und starb an einem Schädel-Hirn-Trauma, wie die Obduktion ergab.