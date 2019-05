Erhaltung von Grünland als vorrangiges Ziel

LEONDING. Die Erhaltung von Grünland, der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Untertunnelung der Westbahn: Laut einer IMAS-Umfrage, die von der ÖVP Leonding in Auftrag gegeben und gestern präsentiert wurde, sind das die Top-3-Themen, die der Bevölkerung der viertgrößten Stadt Oberösterreichs am Herzen liegen.

Bild: OÖN

So sprachen sich 75 Prozent der 300 Befragten etwa dafür aus, dass der Grüngürtel bei St. Isidor erhalten bleibt. Als ebenfalls sehr wichtig befanden 68 Prozent der Umfrageteilnehmer die wirksame Bekämpfung von Verbrechen und Kriminalität sowie die Lösung der Verkehrsproblematik (56 Prozent). ÖVP-Bürgermeisterkandidat Franz Bäck leitet daraus das wichtigste Motto für die Bürgermeisterwahl am 26. Mai ab, wie er sagt: "Es geht darum, die Lebens- und Wohnqualität in unserer Stadt zu erhalten und den Weg einer Baupolitik mit Hausverstand einzuschlagen."

Rund zwei Drittel der Wähler seien derzeit noch unentschlossen, wem sie beim Urnengang ihre Stimme geben sollen. Bäck gehe daher davon aus, dass es am 9. Juni eine Stichwahl geben wird. "Und wir nehmen an, dass ich dabei bin", sagte Bäck.

