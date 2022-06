Erfrischung gefällig? Zehn Plätze zum Abkühlen

1. Einer der kühlsten Seen im Land: Langbathseen, Ebensee



Hier der Brunnkogel, dort der Feuerkogel und am Fuß der Langbathsee, der zu den kältesten Seen in Oberösterreich zählt – und nebenbei zu den schönsten. Die Wassertemperatur liegt derzeit bei knapp über 21 Grad – also verhältnismäßig „kühl“, wenn man die derzeitigen Seetemperaturen vergleicht. „Die Landschaft ist traumhaft, das Wasser kristallklar“, schwärmt Monika Hörmandinger aus Ebensee. Vor allem für Familien ist der Langbathsee – die Rede ist übrigens vom Vorderen Langbathsee, der Hintere ist Naturschutzgebiet – optimal: Vom Parkplatz ist es nur eine Minute zu Fuß bis zum See, es gibt sowohl sonnige als auch schattige Plätze und zum Spielen finden Kinder in der Natur genügend – Schlauchbootfahren ist ebenfalls möglich.

Info: Kein Eintritt, Buffet und Toiletten vorhanden

2. Abkühlung im Spülgang: Burggrabenklamm, Attersee, Grabenbach, Bad Ischl

Ein erfrischendes Erlebnis – bevorzugt für Sportler – ist eine Canyoning-Tour. 12 bis 14 Grad sind die Bäche kalt, durch die man sich die Schluchten hinunterspülen lässt. „Es ist schon recht kühl, darum bekommen die Teilnehmer einen Neoprenanzug“, sagt der Mollner Roland Hatzenbichler, der Canyoning-Touren unter anderem im Salzkammergut anbietet. Erfahrenen empfiehlt er den Grabenbach, Einsteigern die Burggrabenklamm nahe des Attersees. „Landschaftlich sind alle der Hammer“, sagt er. Beide Touren bieten, worauf es – abgesehen von der Abkühlung – ankommt: Sprünge und Rutschmöglichkeiten.

Info: Preise, Touren und Anmeldung auf www.canyoningtour.at

3. Salzbergwerk, Hallstatt: Konstant 10 Grad - Frieren im Sommer

Bild: Salzwelten





Ohne Jacke ist es hier zu kalt – selbst bei Außentemperaturen von über 30 Grad: im ältesten Salzbergwerk der Welt in Hallstatt. Konstant 10 Grad hat es im Inneren des Berges. Eine natürliche „Bewetterung“ reguliert die Temperatur im Bergwerk, in dem die warme Luft im Stollensystem auf 10 Grad abgekühlt wird. Unter Tage finden Sie also eine richtige Abkühlung – und zwar für eine Stunde, denn so lange dauert die Führung. Auf dem Weg von der Salzbergbahn hin beziehungsweise zurück wird einem aber wieder warm. Ab 15. August gibt es übrigens eine weitere Attraktion: Die Aussichtsplattform „Welterbeblick“ wird eröffnet.

Info: Eintritt ab 4 Jahren, Preise und mehr auf www.salzwelten.at



4. Seele baumeln lassen unter Bäumen: Botanischer Garten, Linz

Botanischer Garten in Linz Bild: Volker Weihbold





Den schönsten Schatten gibt doch ein alter Baum mit dichter Krone. Davon finden sich in Linz noch einige, wenn auch nicht viele. Im Botanischen Garten lässt sich im Schatten von nordamerikanischen Sumpfzypressen auf Teiche starren oder unter einer Blutbuche ein Zen-Garten betrachten. Im nahe gelegenen Bauernbergpark befindet sich ein schöner Altbaumbestand, der zum Seelebaumeln einlädt. Im Park der Kepler-Uni stehen schöne, alte Bäume, darunter seltene Arten wie Tulpen-, Lebkuchen- oder Korkbaum. Ebenfalls empfehlenswert: Schlosspark in Ebelsberg



5. Der Gefrierschrank Oberösterreichs: Dachstein-Eishöhle, Obertraun

Eiswelten/Schöp Bild: Manfred Schoepf

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt gerät die Hitze schnell in Vergessenheit. Die Dachstein-Eishöhle ist Oberösterreichs größte „Kältekammer“ mit einer Eisoberfläche von rund 5000 Quadratmetern. Das Eis selbst ist bis zu 500 Jahre alt, verändert sich aber durch Zuwachs jährlich und nimmt so immer neue, teils bizarre Formen an. Die größten Eisgebilde heißen Gralsburg, Parzival- und König-Artus-Dom. Steigeisen sind allerdings nicht notwendig (festes Schuhwerk hingegen schon), denn die Gänge in der Eishöhle sind eisfrei. Höhepunkt der knapp einstündigen Abkühlungs-Tour ist ein neun Meter hoher Eiskegel im Anschluss an den „Eispalast“.Mehr unter dachstein-salzkammergut.at

6. Rauf auf den Gipfel: Schafberg, St. Wolfgang

Moderater ist es auch auf den Bergen: Zum Beispiel auf dem Schafberg bei St. Wolfgang – und die Aussicht ist sensationell Bild: Rubra

Angenehme 18 bis 20 Grad hat es auf dem Schafberg bei St. Wolfgang auf 1783 Metern. Das Praktische: Man kommt mit der Schafbergbahn, die im Stundenintervall nach oben fährt, beinahe bis zum Gipfelkreuz. Wer zumindest ein paar Höhenmeter selbst machen will, der kann bei der Mittelstation aussteigen und nach oben wandern beziehungsweise vom Gipfel bis runter zur Talstation. Von oben hat man eine wunderbare Aussicht auf den Wolfgangsee, den Mondsee, Attersee, Fuschlsee ... Danach kann man im Wolfgangsee baden: Auf dem Schafberg gibt es auch Gastronomie. Tipp: Badeplätze auf der gegenüberliegenden Seeseite bieten einen tollen Blick auf den Schafberg. Info: www.schafbergbahn.at

7. Die Kirche als Zufluchtsort vor der Hitze: Mariendom, Linz

Der neue Dom Bild: Volker Weihbold

Im Linzer Mariendom ist es dank der dicken Außenmauern im Sommer angenehm – im Hauptschiff derzeit etwas über 20 Grad, in der Krypta 18 Grad. „Was im Winter unser Nachteil ist, verwandelt sich im Sommer zum Vorteil“, sagt Dommeister Clemens Pichler, der an heißen Tagen besonders gerne in den Dom geht. „Ich kenne schon meine Platzerl“, sagt er und lächelt verschmitzt. Mindestens vier Grad ist es im Dom kühler, in der Krypta ist es noch kälter – auch darum ist der Dom im Sommer bei Touristen besonders beliebt. Wer in den Dom „flüchtet“, kann dies mit einer Führung kombinieren. Es gibt Fenster- und Krypta-Tour, Turm- und Höhengang (Kooperation mit dem Höhenrausch).

8. Wandern entlang der kühlen Klamm: Dr.-Vogelgesang-Klamm, Spital am Pyhrn

Über und neben dem rauschenden Klammbach geht es über Stege und 500 Stufen bergauf – in der Klamm bleibt es auch im Sommer schön kühl. Bild: Privat

„So um die 6 bis 7 Grad wird es in der Klamm schon kühler sein“, sagt Anita Wanckmüller, Kassierin bei der Dr.-Vogelgesang-Klamm in Spital am Pyhrn. Die vor 107 Jahren erschlossene Klamm ist gerade deshalb im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Familien. Rund eine Dreiviertelstunde marschiert man den knapp 1,5 Kilometer langen Weg vom Fuß der Klamm bis zum Ausstieg – immer auf Holztreppen und -stiegen über beziehungsweise auf befestigten Wegen neben dem Klammbach, der in der Schlucht nach unten stürzt. Erfrischen kann man sich danach auf der Bosruckhütte, die ungefähr 15 Minuten vom Ausstieg entfernt ist – von hier gibt es weitere Wandermöglichkeiten. Der Rückweg führt dann entweder erneut durch die kühle Klamm, über die Straße oder über einen Wanderweg. „Wenn es nicht geregnet hat, sind alle Treppen und Stege schön trocken. Auch Kinder mit zwei, drei Jahren wandern schon tüchtig die Klamm hinauf“, sagt die Kassierin.

Info: Eintrittspreis für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro

9. Abtauchen und abkühlen: Tauchen, Oberösterreich

Tauchen in der Traun Bild: Gerald Kapfer

„14 bis 17 Grad, vielleicht etwas wärmer, sind die Bäche jetzt“, sagt Flusstauchinstruktor Gerald Kapfer. Gemeint sind jene Bäche, die er derzeit zum Tauchen und Schnorcheln empfehlen kann, wie zum Beispiel Traun, Steyr, Enns, Weissenbach und Gimmbach (Attersee) sowie Reichramingbach im Hintergebirge. Also Abkühlung genug und mit dem Zusatznutzen, dass man unter Wasser eine andere Welt entdeckt. „Nur muss man halt wissen, wann man wo taucht“, sagt der Experte. „Besonders klare Sicht gibt es derzeit in den Flüssen, bei den Seen ist dies erst ab Tiefen um die 25 Meter wieder der Fall. Das Leben in unseren Gewässern spielt sich aber bis 15 Meter Tiefe ab.“

10. –110 Grad, kälter geht’s nicht mehr: Kältekammer im Kurhotel Lebensquell, Bad Zell

Kälter geht’s in Oberösterreich nicht mehr: bei –110 Grad in der Ganzkörperkältekammer in Bad Zell Bild: Lebensquell

Der unangefochtene „Kältepol“ in Oberösterreich befindet sich in Bad Zell. Im Kurhotel „Lebensquell“ gibt es für Therapiezwecke Österreichs modernste Kältekammer, die auf eine Temperatur von –110 Grad Celsius eingestellt ist. Für 12,10 Euro kann man sich hier einen Frische-Kick geben – allerdings nur für drei Minuten, denn länger darf man nicht drinbleiben. Positiver Nebeneffekt: Der Kälteschock hilft gegen Neurodermitis und Gelenksprobleme – bei Letzteren ist die Nachhaltigkeit nur bei mehreren Terminen gegeben.