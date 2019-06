Erfrischung auf der Baustelle: Ein kühles Bad im selbstgebastelten Pool

Ein kühles Bad, ein Bierchen dazu – besser kann man der momentanen Gluthitze kein Schnippchen schlagen. Das dachten sich die Mitarbeiter einer Kärntner Tiefbau-Firma auf der Westringbaustelle an der B129 bei Linz. Sie fanden einen Plastikbehälter, füllten ihn mit Wasser und verwandelten ihn durch Druckluft aus einem Kompressor in einen Whirlpool. Nach der schweißtreibenden Arbeit stürzte sich der Polier am Feierabend unter tosendem Applaus ins Sprudelbecken.

32,5 Grad ist das Limit für Bauarbeiter, Zimmerer, Dachdecker: Wird es noch heißer, dürfen sie auf Anordnung des Arbeitgebers pausieren, bis die Extremhitze nachlässt. Hält sie mehr als drei Stunden an, bekommen sie hitzefrei. "In den Pausenstunden erhalten sie 60 Prozent des Stundenlohns", sagt Ernst Stummer von der Arbeiterkammer OÖ. Seit Mai 2019 gilt die 32,5-Grad-Regelung, vorher lag das Limit bei 35 Grad.

Hitzefrei ab einer bestimmten Temperatur – für unsere Schüler ist das nicht vorgesehen. Allerdings kann laut Schulzeitgesetz in extremen Fällen die zuständige Schulbehörde drei Tage freigeben.

Für alle Hitzegeplagte hat das Gesundheitsministerium sein Hitzetelefon aktiviert. Unter der kostenfreien Nummer 050555555 erhält man rund um die Uhr Tipps, wie man mit den hohen Temperaturen am besten umgeht.

Ein Juni mit drei Hitzewellen

Viel hat nicht gefehlt, und wir hätten am Mittwoch nicht 36, sondern bis zu 42 Grad bekommen, sagte Bernhard Niedermoser, Leiter der ZAMG Salzburg/Oberösterreich gestern auf einer Pressekonferenz mit Klimaschutz-Landesrat Rudi Anschober (Grüne). Dann nämlich, wenn uns das subtropische Tiefdruckgebiet aus Marokko nicht bloß gestreift, sondern "voll erwischt" hätte. Wie in Frankreich, wo die 40-Grad-Marke überboten wurde. Doch was nicht ist, kann in diesem Sommer noch werden.

Drei Hitzewellen wird uns der Juni 2019 bringen: Vor zwei Wochen hatten wir schon einmal 35 Grad, diese Woche 36, und am Sonntag und Montag kommt die heiße Luft noch einmal. Erst dann wird es eine Spur kühler.

Von den 20 wärmsten Juni-Monaten seit 1767 waren 13 in den vergangenen zwanzig Jahren, sagte Niedermoser. "Wir sind mitten drin im Klimawandel!" Bis zu 4,7 Grad könnte dieser Juni über dem langjährigen Mittel liegen. Auf dem Dachstein gab es einen einzigen Eistag, normal sind es sieben.

3 Fragen an Bernhard Niedermoser, Leiter der ZAMG Salzburg/Oberösterreich

36,3 Grad hatte es am Mittwoch in Bad Goisern, gestern war es kaum „kühler“. Auftakt zu einem weiteren Hitzesommer?

Davon ist auszugehen. Dieser Juni ist wärmer als alle seit 1767. Bis Mitte Juli sagen unsere Modelle überdurchschnittliche Werte voraus, auch der August dürfte laut Langzeitprognosen in diese Richtung gehen. Dieser Sommer wird einer der wärmsten, eventuell der heißeste seit Beginn der Messungen.

Wie heiß könnte es in Zukunft bei uns werden?

Hitzewellen von 40 Grad sind nur noch eine Frage der Zeit. Möglicherweise passiert dies heuer, in fünf oder in zehn Jahren das erste Mal. Die Richtung ist eindeutig. Wir bekommen Sommer wie im Süden Europas.

Welches meteorologische Phänomen ist schuld daran?

Entscheidend ist der steigende Gehalt von Treibhausgasen in der Lufthülle. Das führt zum globalen Temperaturanstieg und betrifft besonders den Nordpol. Dort verschwindet das Som-

mereis, es kommt zu starker Erwärmung. Dadurch nehmen die Temperaturgegensätze ab, das Westwindband beginnt Wellen zu schlagen und es bilden sich bei uns immer öfter stabile Hochdrucklagen, die die Zufuhr kühlerer Atlantikluft blockieren.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at