Erfrischende Ausflugsziele in Oberösterreich

Die erste Hitzewelle rollt über Oberösterreich. Nach einer Gewitternacht nimmt der Sommer am morgigen Donnerstag wieder Fahrt auf. Bis zu 36 Grad werden am wohl heißesten Tag der Woche in Oberösterreich erwartet. Fließende Gewässer und Bergseen bieten an solchen Tagen die ideale Abkühlung. Eine Auswahl an erfrischenden Routen im Land:

Vom Offensee zum Wildensee: Von Ebensee aus erreicht man den 900 Meter langen Offensee. Erst geht es gemütlich am Ufer entlang, bevor es heißt, ordentlich Höhenmeter zu machen, eine steile Stiege zu durchsteigen, sich in Serpentinen nach oben zu winden. Nach einer Rast bei der Rinnerhütte macht man sich gestärkt auf, um zum Grenzgänger zu werden – denn es sind nur wenige Meter, die den Wildensee zu einem steirischen Gebirgsgewässer machen. Mehr Infos Grüner See, rote Wand: Auch wenn das idyllische, grün schimmernde Wasser noch so sehr lockt – erst einmal will geschwitzt und das auf rund 800 Meter Höhe gelegene Naturjuwel hinter sich gelassen werden. Am rechten Ufer des Gleinkersee entlang bewegt man sich auf den schattenspendenden Seegraben zu, durch den erst die Zickalm und wenig später die Dümlerhütte auf der Stofferalm erreicht wird. In einer guten Stunde sind die etwa 350 Höhenmeter über den Sattel bis zur Roten Wand (1872 m) zu schaffen. Mehr Infos Mit Vorderen und Hinteren bekommt man es zu tun, wenn der Traunsee-Ort Ebensee rund acht Kilometer hinter einem und ein traumhaftes Gewässer vor einem liegt. Wer es sich kinderleicht machen will, spaziert auf dem kinderwagentauglichen Promenadenweg rund um den Vorderen und Hinteren Langbathsee, die in einer Senke des Höllengebirges eingebettet sind. Lohnender ist es, den Pfad über zwei gar nicht so hohe Gipfel zu suchen. Auf lediglich 906 Meter bringt es der Vordere Signalkogel, dafür hat man vom Gipfelfelsen einen überwältigenden Ausblick. Über den Grat geht es weiter zum Hinteren Signalkogel und schließlich über den Sattel Lueg hinunter zum Hinteren Langbathsee. Mehr Infos Rund um die Aist: Im ersten Landschaftsschutzgebiet Oberösterreichs (seit 1986) bewegen sich Wanderer auf dem Rundweg durch das Feldaisttal. Die Mühlviertler Tour beginnt am Parkplatz des Pregartner Bahnhofs und hält sich bis zur Klausmühle an die Hinweisschilder "Unteres Feldaisttal", ehe in den kühlenden Pfad entlang des steindurchsetzten Flusses eingebogen wird. Mehr Infos Die beiden Feichtauseen auf 1370 Metern Seehöhe glitzern als Hinterlassenschaft der Eiszeitgletscher im Sengsengebirge. Zu erreichen sind die beiden Naturjuwele ausgehend vom Bodinggraben bei Molln in einer mehrstündigen Wanderung. Wer noch nicht genug hat und trittsicher ist, geht weiter auf die Hohe Nock. Mehr Infos Pießling Ursprung: Südlich von Roßleithen entspringt eine der stärksten Karstquellen Österreichs, der Pießling-Ursprung. Hier wird die Urgewalt des Wassers hör- und sichtbar: 2000 Liter Wasser donnern pro Sekunde zu Tal. Der einfache Weg dorthin führt vom Gasthaus Sengsschmied in Roßleithen über Wiesen und durch einen Wald.

Mehr zum Thema Oberösterreich Podcast: Der Pießling-Ursprung zum Quadrat Seine vierte Reise ohne Internet und Handy, dafür mit vielen Gesprächen und einem Mikrofon, führt Wolfgang J. Hofer zum Pießling-Ursprung. Podcast: Der Pießling-Ursprung zum Quadrat Die "Rinnende Mauer" bei Molln ist eine über eine Länge von 50 Metern aus dem Berg austretende Quelle. Das erfrischende Naturschauspiel eröffnet sich am Ende eines Schluchtweges entlang der Steyr (Ausgangspunkt: Gasthaus Stefaniebrücke, gut beschildert). Nixenfall: Eine leichte Familienwanderung führt zu einem 80 hohen Wasserfall, der der Sage nach eine Nixe beherbergt. Dieser Weg ist gut ausgeschildert und auch für Kinderwägen geeignet. Der Startpunkt ist die Fachbergbrücke in Weißenbach am Attersee.

Wem das nicht genügt, der wandert noch weiter zum Schoberstein - Details dazu lesen Sie hier Zu den Traunfällen: Der Traunfall ist im Auto sehr einfach zu erreichen: Abfahrt Laakirchen West an der Westautobahn (A1) der B144 Richtung Lambach einfach einen Kilometer folgen und bei der Traunbrücke einen Parkplatz suchen. Von dort ist es nicht mehr weit zu den tosenden Wasserfällen. Wer will wandert noch ein Stück entlang der Traun und kühlt dort seine Füße ab. Wer vom Gehen hungrig geworden ist, muss nach dem Besuch der Traunfälle nur kurz die Straße überqueren, schon duftet es bei Fisch Hager köstlich nach Steckerlfisch. Wolfsschlucht: Die geringen Wassertemperaturen und der durchgehend im Wald befindliche Wanderweg lädt auch im Sommer zu einer kurzen Wanderung durch die Wolfschlucht bei Grein ein. Den 4,8 Kilometer langen Natur- und Kulturpfad kann man auch als Rundwanderweg begehen. Mehr Infos hier Rinnerberger Klamm und Wasserfall: Entlang des Rinnerberger Baches, der einen imposanten Wasserfall inmitten einer wilden Klamm in den Fels gegraben hat, führt eine reizvolle und einfache Wanderung im schönen Steyrtal. Mehr dazu lesen Sie hier. Dr. Vogelgesang-Klamm: In Spital am Pyhrn liegt Österreichs einzige Klamm mit Doktortitel. Der Weg durch die wildromantische Schlucht führt über zahlreiche Holzstufen vorbei an rauschenden Wasserfällen. Wem das nicht reicht, der wandert weiter über die Bosruckhütte und das Rohrauerhaus zum Hofalmsattel und wieder zurück zum Parkplatz.

Weitere Ausflugsziele inklusive GPS-Tracks finden Sie auf nachrichten.at/tourentipps.

Mehr zum Thema Tourentipps Tourentipps Radeln an Donau und March Neue Wegvarianten von Wien nach Bratislava führen durch Aulandschaft und Bauernland, vorbei an römischen Siegesbauten und Erinnerungsorten ... Radeln an Donau und March

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper