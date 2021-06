Erfolgreicher Start für "Grünen Pass" in Landes-App

OÖN-Leser wissen schon Bescheid: Über die App "Mein OÖ" des Landes Oberösterreich lässt sich nun, wie am Freitag berichtet, auch der Grüne Pass – also der persönliche EU-konforme 3G-Nachweis (Corona-Impfungs-, Test-, Genesungszertifikat) – herunterladen. Damit ist Oberösterreich aktuell Vorreiter. Seitens des Bundes ist noch keine App verfügbar.

Dem Download der Landes-App "Mein OÖ" verschaffte das einen großen Schwung. In den Apple-App-Charts war "Mein OÖ" am Freitag österreichweit in den Top Ten.

Einer der wesentlichsten Vorteile ist, dass das Zertifikat bzw. der als Eintrittsnachweis vorzuzeigende QR-Code auch ohne Internet jederzeit über die App abgerufen werden kann.

"Gerade in der Coronakrise hat sich gezeigt, dass das digitale Angebot der öffentlichen Verwaltung mit der ‚Mein OÖ‘-App wichtig und richtig ist", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Auch die 3G-Nachweise hier abrufen zu können, passe "perfekt zum Servicecharakter der App". Ziel sei, "einen möglichst niederschwelligen Zugang" zu den 3G-Nachweis-Zertifikaten zu ermöglichen, sagt die für die Gesundheitsagenden zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP).