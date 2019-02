Erfolgreiche Zielfahndung: 31-jähriger Finne in Oberösterreich festgenommen

ATTNANG PUCHHEIM. Weil er Steuern in Höhe von mehr als 400.000 Euro hinterzogen haben soll, ist ein 31-jähriger finnischer Staatsbürger am 26. Februar in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) festgenommen worden.

Der Mann soll zwischen 2013 und 2014 ein Lokal in seinem Heimatland betrieben und dabei knapp eine halbe Million Euro an Steuern hinterzogen haben. Im Zuge einer Zielfahndung der Landeskriminalamtes OÖ konnte der 31-Jährige am 26. Februar gegen 07:10 Uhr im Haus seines Bruders in Attnang-Puchheim festgenommen werden.

Für das Vergehen drohen ihm in Finnland bis zu vier Jahre Haft.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema