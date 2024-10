Erfolgreiche WeFair in Linz, aber keine Messe mehr in Wien

Besonderen Anklang fanden die beiden Schwerpunkte der diesjährigen Messe, nachhaltiges Reisen und das Naturprodukt Hanf. Letzteres wurde in allen Verwendungsmöglichkeiten gezeigt, von Kleidung über Dämmmaterialien bis hin zu Skiern und Müslizutaten. Groß war auch die Lust am nachhaltigen Reisen, die an den Messeständen von Wandertouren, Tourismusregionen und Yogareiseanbietern und bei Vorträgen auf der Messebühne geweckt wurde. "Der Tourismus schafft in ärmeren Weltregionen Arbeitsplätze und das Erkunden der Natur- und Kulturschätze der Welt fördert das Verständnis, wie wichtig der Schutz der Umwelt ist", sagte WeFair Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer. Zugleich befeuere der Tourismus soziale Ungleichheiten und sei für ein Zehntel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. "Deshalb braucht es neue Wege, wie wir die Welt entdecken können."

Auch abseits der beiden Schwerpunkte bot die WeFair nachhaltige Inspirationen: Auf 5000 Quadratmetern Fläche konnten die Besucher faire Mode, biologische Ernährung und ökologischen Lifestyle entdecken, an- und ausprobieren, kaufen und mit den Menschen hinter den Produkten reden. Großer Beliebtheit erfreute sich die Repair-Zone, in der die Besucher unter fachkundiger Anleitung Gewand, Elektrogeräte und Sonstiges selbst reparieren konnten. Beim Kleidertausch von "Jugend Eine Welt" konnte mitgebrachte Kleidung gegen schicke Second-Hand-Mode getauscht werden.

Eine Änderung wird es ab dem kommenden Jahr geben: Die WeFair findet nur mehr einmal jährlich statt, nämlich in Linz. "Wir ziehen uns mit großer Wehmut aus Wien zurück", sagt Pfoser-Almer. Vor fünf Jahren hatte man den Sprung nach Wien gewagt. Corona, Teuerung und die verschärften Bedingungen im Wiener Veranstaltungsgeschäft hätten aber dazu geführt, dass man in Wien hinter den Erwartungen blieb.

Neuer Termin

Ganz anders sei die Situation in Oberösterreich: "In Linz hat alles begonnen, hier haben wir eine treue Fanbasis und hier bleiben wir auch", sagt Pfoser-Almer. Durch die Konzentration auf eine Veranstaltung pro Jahr können Energie und Kreativität gebündelt werden und auch der Termin flexibler gestaltet werden: Die WeFair 2025 findet von 7. bis 9. November wieder im Design Center Linz statt.

