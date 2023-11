Erfolgreiche Suchaktion nach Halloween-Festival

Nicht mehr erreichbar und im näheren Umkreis auch nicht auffindbar war ein Jugendlicher für seine Freunde heute Nacht bei einer Halloween-Feier in Sankt Lorenz (Bezirk Vöcklabruck). Diese meldeten den jungen Mann schließlich als vermisst, die Polizei und vier Feuerwehren (Sankt Lorenz, Keuschen, Guggenberg und Mondsee) suchten zu Fuß, mit dem Feuerwehrboot Mondsee und mit Drohnen nach dem Vermissten.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Schließlich gelang es einem Freund doch telefonischen Kontakt zu dem Jugendlichen herzustellen, dieser gab an, sich in einem Wald verlaufen zu haben. Die Suche im Uferbereich des Mondsees wurde daraufhin umgehend abgebrochen und in die Waldgebiete verlegt. Nach einer Stunde Suche konnte der junge Mann von den Suchtrupps - gegen fünf Uhr in der Früh - dort leicht unterkühlt aufgefunden werden.

Auf der Suche nach einer Kuhherde

Für die Feuerwehr Guggenberg ging es nach der erfolgreichen Suchaktion gleich weiter. Auslöser war ein Notruf, dass eine entlaufene Kuhherde im Ortsgebiet von Tiefgraben unterwegs sei. Diese war zunächst nicht zu aufzufinden, weshalb erneut die Drohnengruppe alarmiert wurde. Benötigt wurde diese schließlich aber nicht mehr, die Herde konnte auf einer Wiese lokalisiert werden. Der Feuerwehr gelang es die Tiere einzufangen und den Besitzer ausfindig zu machen.

Mehr zum Thema: Keine Ausschreitungen, aber viele Böllerwürfe in der Halloween-Nacht

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.