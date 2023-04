Erfolgreiche Suchaktion: 82-Jährige unverletzt, aber unterkühlt gefunden

Ein 44-Jähriger aus Linz erstattete am gestrigen Montagabend gegen 23:10 Uhr bei der Polizeiinspektion Linz-Kaarstraße die Anzeige, dass seine 82-jährige Mutter abgängig sei. Er gab an, dass seine Mutter noch gegen 13 Uhr bei ihm und der Familie zum Mittagessen war.

Nach der Abgängigkeitsanzeige wurde sofort eine großangelegte Suchaktion mit mehreren Streifen, Polizeidiensthunden, dem Polizeiboot sowie dem Polizeihubschrauber eingeleitet. Später wurde auch noch die Rettungshundestaffel hinzugezogen. Kurze Zeit nach Beginn des Suchfluges konnte im Bereich vom "Soldatenfriedhof beim Petrinum" in einem Waldgebiet eine Wärmequelle der Wärmebildkamera wahrgenommen werden.

Anschließend wurden von der Hubschrauberbesatzung Polizeistreifen zu der Örtlichkeit per Funk zugeführt. Schließlich konnte die Frau kurz nach 2 Uhr im Bereich des Kreuzweges unterhalb des Pösmayersteiges, etwa 900 Meter von ihrer Wohnadresse entfernt, scheinbar unverletzt aber unterkühlt in einem Graben liegend gefunden und geborgen werden. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Ordensklinikum Linz Elisabethinen eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper