Erfolgreiche Fahndung: 33-jähriger Nordmazedonier in Hamburg festgenommen

Aufgrund eines europäischen Haftbefehles des Landesgerichtes Wels vom Juni 2018 wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich Zielfahndungsermittlungen gegen einen 33-jährigen nordmazedonischen Staatsbürger aus dem Bezirk Grieskirchen eingeleitet. Der Mann wird wegen einer nicht verbüßten Haftstrafe wegen Vergewaltigung gesucht.

Im Zuge von umfangreichen Zielfahndungsmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort in Hamburg ermittelt werden. Der 33-Jährige konnte schließlich in Hamburg lokalisiert und festgenommen werden. Bei der Festnahme führte der Mann gefälschte serbische Ausweispapiere mit sich. Der Mann befindet sich in Hamburg in Auslieferungshaft.