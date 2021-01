Erdplatten in Bewegung: ZAMG verzeichnete 18 Beben in sechs Tagen

Risse in der Fassade, zersprungene Fensterscheiben, verängstigte Bewohner: Der Erdstoß, der vergangenen Mittwoch Admont erzittern ließ, war in ganz Österreich zu spüren. Nur drei Tage später bebte die Erde hier ein zweites Mal. 18 Erdbeben verzeichnete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in den vergangenen sechs Tagen. Zuletzt Sonntagnacht im südlichen Niederösterreich bei Puchberg.