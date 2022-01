Erdbeben: Wenn die Rodl-Störung Ärger macht

Köln gegen Hamburg, St. Pauli gegen Borussia Dortmund: Das deutsche Cup-Achtelfinale am Dienstagabend bot traditionsreiche Duelle, und es sollte für Klaus Hamberger ein entspannter TV-Abend mit zwei Freunden in einer Blockhütte in Gramastetten werden. Doch in die zweite Halbzeit platzte um 22.09 Uhr ein Erdbeben – das zweite an diesem Tag und das dritte in der Region innerhalb von vier Tagen.